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台南新增2例登革熱境外移入 母女越南探親感染

中央社／ 台南31日電

台南市政府衛生局今天公布台南市今年第8例、第9例登革熱境外移入病例；2人是越南籍新住民母女，7月前往越南探親，母親在越南發病，女兒返台後發病，就醫通報確診。

衛生局今天指出，台南市新增2例登革熱境外移入病例，病患是新營區嘉芳里30多歲越南籍女性及10多歲女兒，2人同住，7月8日至30日在越南探親，母親27日在越南發病，女兒30日返台後發病，分別出現發燒、肌肉痠痛等症狀。

病患母女2人從高雄機場入境後，再到營新醫院就醫通報，今天PCR陽性確診登革熱第一型，接受治療；台南市登革熱防治中心立刻動員緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

衛生局表示，截至今天，國內累計116例登革熱境外移入病例，其中台南市9例，感染國家來源以印尼、越南、泰國菲律賓為主。

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