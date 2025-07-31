何曉玫「林投姐」再進化　VR觀落陰舞作沉浸體驗

編舞家何曉玫以林投姐為靈感的創作持續發酵，推出「林投姐，妳叫什麼名字？」沉浸式舞作，結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特殊化妝與現場舞蹈，打造跨感官體驗。

何曉玫表示，她一直思考作為一個女性，一個被貼上這麼多標籤的女性「林投姐」，「還有沒有機會活成另外一種樣子，或者就這樣死去？」這個概念成為創作起點。何曉玫提煉宗教儀式，讓林投姐在舞作中重新被召喚，成為一個擁有記憶與情感的女性生命。

今天在體驗記者會上，觀眾首先得脫鞋入場，陪著虛幻的林投姐過橋，舞者自鋪滿米的地面上甦醒，裸身肢體或扭曲或翻越，充滿情感與震撼；最後戴上VR頭盔，親身「走入」林投姐的世界。過程中音樂或叩問直指人心，宛如對於靈魂與情感的考驗。

根據何曉玫舞團發布的新聞資料，如枯山水般的米意象，是作品中的重要物質象徵，除象徵來自土地的祝福，也回應台灣社會集體潛意識中對潔淨、重生與靈魂安放的期待。

「林投姐，妳叫什麼名字？」強化現場音樂，邀請音樂家陳明章擔任音樂顧問，結合現場演唱與聲音設計，整體聲場鮮明；觀眾動線也特別設計，並運用電影級特殊化妝，讓「林投姐」活生生地出現在觀眾眼前，最終從VR世界裡看見「林投姐」的臉與愛的傷痕。

整場演出中也特別設計「互動式紀念品」，從一開始在小籤上寫下名字，到最後離場時的「交還名字」；觀眾還可以抽出米籤，傳遞祝福。「林投姐，妳叫什麼名字？」VR現代觀落陰沉浸場將從9月6日到9月28日演出，地點在台北西門紅樓劇場。