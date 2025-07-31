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「抗高溫涼適地圖Cool Map」試辦平台上線 1700避暑處隨手查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台上線，首波彙整台北市、新北市、台南市，總共約1700個涼適點。圖/環境部提供
環境部「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台上線，首波彙整台北市、新北市、台南市，總共約1700個涼適點。圖/環境部提供

全球連續兩年創高溫紀錄，高溫已成為國人健康與日常生活的重要威脅。環境部氣候變遷署今宣布「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台上線（網址：https://gov.tw/YnF），首波彙整台北市、新北市、台南市，總共約1700個涼適點，未來將逐步擴大功能，為民眾提供更安全的抗高溫行動資訊。

環境部指出，2023、2024全球已連續二年創高溫紀錄，依世界氣象組織(WMO)今年5月發布的全球氣候預測報告，未來五年內有80%機率會再創新高，極端高溫將可能成為常態化風險。為回應此一挑戰，環境部6月3日啟動成立「抗高溫調適對策聯盟」，並依抗高溫行動路徑與規畫，試辦建置Cool Map數位平台，協助全民掌握所在位置的即時高溫資訊，並可查詢鄰近避暑涼適地點。

環境部說明，都市熱島效應之降溫策略聚焦於水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適與建築節能四大面向，其中「遮蔭涼適」為關鍵策略之一，透過推出涼適地圖，整合「戶外遮蔭降溫設施」與「室內涼爽點」兩類資訊，提升人體舒適度。戶外部分考量都市水泥化與遮蔭不足，規畫朝提供行人遮蔭，包括增加密葉喬木種植、充足的樹冠遮蔽，並設置騎樓提供連續陰涼空間；室內則須結合具備冷氣或電風扇等降溫設備的「室內涼爽點」，並建議具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間，提供更完善的防護。

環境部說，這次試辦的Cool Map涵蓋上述兩類涼適點，例如台北市的大安森林公園、青年公園、新生公園及廣慈社宅，新北市的十三層親水公園、鶯歌陶瓷博物館與府中15藝文中心，台南市則包括安平樹屋、台南市美術館圖書館新總館等。

此次平台的建置也感謝多方協力，包含7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福、萊爾富、OK超商等「抗高溫調適對策聯盟」響應企業開放空間，成為合作涼爽點。民眾可點進Cool Map平台，透過定位即可顯示500公尺內的各涼適點查看是否具備冷氣、座椅、飲水機、無障礙空間與廁所等功能，便於依需求查詢與規劃避暑動線。

高溫 冷氣 地圖 建築 環境部 圖書館 美術館 博物館 氣候變遷 大安森林公園

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