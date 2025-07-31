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高雄嬤乳癌痊癒後16年...閃到腰竟發現復發 三大指標不能輕忽

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
乳房外科教授侯明鋒表示，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，即使確診時未見淋巴轉移，每5人仍有1人復發機率。圖／高醫提供
乳房外科教授侯明鋒表示，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，即使確診時未見淋巴轉移，每5人仍有1人復發機率。圖／高醫提供

高雄市72歲張姓乳癌病友在51歲時發現罹癌並完成治療，術後規律追蹤16年，某日攙扶跌倒鄰居感覺「閃到腰」，就醫檢查才發現乳癌併發骨轉移。醫師提醒，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，甚至有超過半數個案在5年過後才復發，顛覆傳統「5年過關」觀念，三大指標是高復發風險群，必須提高警覺。

乳癌高居台灣女性癌症發生率首位，每年約1.5萬人確診乳癌，其中以「荷爾蒙陽性乳癌」占約6至7成居冠。

高醫指出，72歲張女士當年察覺左側乳房有異樣，罹患早期荷爾蒙陽性乳癌，無淋巴結轉移，術後規律追蹤16年，疑因姐妹相繼過世，看護高齡母親的壓力變大，日前就醫檢查為乳癌併發骨轉移，打破「追蹤5年就過關」的刻板印象。

台灣乳房醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘指出，病患不能以為沒有淋巴轉移就能安心，由於早期荷爾蒙陽性乳癌生長速度較慢、治療反應普遍良好，不少病友誤以為只要撐過5年就能「畢業」，忽略復發風險。

陳芳銘說，國際研究早已證實，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，超過半數個案在5年過後復發，顛覆傳統「5年過關」觀念；高復發風險的病患有三大參考指標，包括腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20％以上，即使病情穩定也要定期回診。

高雄市乳癌防治衛教學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科教授侯明鋒表示，愈來愈多研究顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌並不如外界想像般安全，不僅復發時常以「遠端轉移」為主，確診時淋巴轉移數越多，轉移至其他器官的風險及死亡率均雙雙提升；更可怕的是，就算沒有淋巴轉移，同樣存在復發風險。

侯明鋒表示，一項歷時長達20年的追蹤研究顯示，第2期荷爾蒙陽性乳癌病友在確診手術後的20年內，每3人就有1人出現復發或轉移，第3期更是每2人就有1人復發。即使確診時未見淋巴轉移者，每5人仍有1人復發。

高醫副院長陳芳銘表示，荷爾蒙陽性乳癌是場耐力賽，治療結束後也不能鬆懈。圖／高醫提供
高醫副院長陳芳銘表示，荷爾蒙陽性乳癌是場耐力賽，治療結束後也不能鬆懈。圖／高醫提供
高醫團隊提醒，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，就算沒有淋巴轉移，也要提高警覺。圖／高醫提供
高醫團隊提醒，荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，就算沒有淋巴轉移，也要提高警覺。圖／高醫提供

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