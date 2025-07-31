失智症百萬新藥納健保？ 石崇良：「這原因」不給付

食藥署今年核准「樂意保」、「欣智樂」2款失智症新藥，6月23日上午完成全國首例欣智樂施打，不過新藥價格一年就要超過150萬台幣，不是所有人都能負擔。各界盼納健保，但健保署長石崇良今天說，其中一款經專家會議評估不建議給付，另一款剛提出申請，目前審議中。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部就「因應2026失智症防治照護政策綱領2.0升級3.0，盤點、檢討及精進台灣失智症預防、照護、用藥等政策」進行專題報告，民進黨立法委員劉建國、李坤城質詢時，關注失智新藥能否納入健保。

單株抗體藥物獲准上市，失智治療正式進入新時代，有望減緩阿茲海默症惡化。6月下旬，石崇良說，其中1款失智新藥已提出健保給付申請，但今天在立法院質詢時，他回應，先提出申請的欣智樂不建議納入健保；另一款新藥樂意保於本月剛提出申請，進度還沒那麼快，預計明年第一季才會有審議結果。

依衛福部公布最新「台灣社區失智症流行病學調查」結果，推估台灣失智症個案約37萬人，6至7成為阿茲海默症。其病因為大腦中2種蛋白質的異常積聚所引起的功能退化，過多的類澱粉蛋白、tau蛋白讓大腦產生病變。新藥的作用機制即是針對害蛋白質進行清除。

阿茲海默症新藥通過審查，為20年來首款獲得批准的藥物，被視為重大突破。不過，適用對象為早期患者，包括輕度認知功能障礙和輕度失智症患者，醫界粗估符合用藥資格者不到10萬人。研究顯示，樂意保延緩病程約26%，欣智樂則是約35%，效果仍然有限，且作用為延緩疾病進程，非治癒或逆轉。

石崇良表示，新藥適用的對象有限，只能針對阿茲海默症，還要是早期輕症患者，且用藥前要進行詳細評估，排除曾經中風、有微出血點、帶有APOE4基因者等。不符合上述資格者，容易出現腦水腫、腦出血等副作用，費用昂貴也是一大問題。

石崇良指出，欣智樂已經通過專家會議討論，雖然目前完成臨床三期臨床試驗，但使用的追蹤時間不夠久、長期效益不明顯、藥價非常高昂，這些因素都未必符合成本效益。另參考英國、澳洲、加拿大等國際醫療科技評估中心均未建議支付使用，因此決議「不建議納入健保給付」。

另一款新藥樂意保，因7月才申請健保給付，預計要先進入醫療科技評估45天，完成整個審議流程，要等到明年第一季才會有結果。

對於失智新藥「不建議納入健保給付」的決議，失智症協會秘書長陳筠靜表示，新藥在台上市，確實有許多民眾諮詢，包括藥效、使用對象、副作用、費用等。

「因為限制的條件太多，所以真正進行評估的人不多。」陳筠靜說，新藥讓治療多了一種選擇，不過用藥目的也是延緩病程，跟非藥物治療、正向生活改變一樣，光用藥而沒有改善日常習慣、飲食均衡、規律運動，並不會有效果，不應對新藥有「治癒」的期待。

藥物的使用效果仍需要時間跟證據，對於健保決議不給付失智新藥，陳筠靜強調，新藥只是一種治療選擇，民眾要把重心放在日常習慣的調整、保持健康的生活方式，更有助於延緩疾病退化。