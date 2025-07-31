高醫揭早期荷爾蒙陽性乳癌「5年過關」迷思 持續追蹤成保命關鍵
乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，每年約有1.5萬人新確診乳癌，一名72歲張女士16年前檢查確診早期荷爾蒙陽性乳癌，無淋巴結轉移，並接受完整的手術與藥物治療。沒想到最近因感覺「閃到腰」，就醫檢查已是乳癌併發骨轉移，打破「追蹤5年就過關」的刻板印象，目前在高醫團隊的治療下，規律治療與追蹤，持續與乳癌對抗。
台灣乳房醫學會理事長，同時也是高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長的陳芳銘教授指出，早期荷爾蒙陽性乳癌（0至3期）在治療上主要力求「根治或完全緩解」，常見治療方式包括手術、放射治療、化療、荷爾蒙治療與標靶治療，不少病友都認為乳癌相對「溫和」，誤以為只要撐過5年就能畢業，忽略其具長程復發風險特性，國際研究早已證實荷爾蒙陽性乳癌存在長程復發風險，甚至有超過半數個案在5年過後才復發，顛覆傳統「5年過關」觀念。
高醫乳房外科醫師侯明鋒表示，高醫團隊將持續強化精準醫療與臨床試驗發展，結合專業醫師、多專科治療團隊、社工師與癌症個管師等資源，全面提升癌症篩檢率、陽性追蹤率與整體存活率，為乳癌患者提供更周全的醫療支持與健康保障。
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