見證台灣農會創意 日韓專家讚蔬菜冰淇淋

10名來自日本與韓國的農業專家，今天參訪台灣的農會，見證台灣農會開發新產品的創意，尤其吃到蔬菜冰淇淋時，讚不絕口，對有機茶飲、蔬菜汁也給予極高評價。

中華民國農訓協會與中華民國農會，昨天辦理「2025年亞洲農民組織創新與永續國際論壇」，今天邀請來自日本與韓國的產、官、學界專家參訪台灣的三級農會，包括基層農會的公館鄉農會、直轄市的桃園市農會與中華民國農會。

農訓協會轉述，日韓外賓見證到台灣農會新產品的創意，對品嚐到的有機蔬菜冰淇淋讚不絕口，另外對有機地瓜脆片、有機洛神花茶、有機紅茶薑汁、有機蔬菜汁也給予極高評價。

農訓協會發布新聞稿，日本全國農協中央會農政課課長小林康幸提到，相較日本農協模式，台灣農會強有烈的「公益性質」，能夠配合政府政策執行許多嘉惠社會的行動，例如，桃園市農會平均一週提供轄下國小1至3次的營養午餐有機蔬菜。

韓國農林畜產食品部農業金融政策科副科長權寧民對台灣農民與農會間的信任與互動感到興趣，並仔細詢問。參訪台農鮮乳廠時，日韓專家感受台灣農會「服務農民、提升農民競爭力」的宗旨，也肯定因為與日本雪印公司及瑞士雀巢公司技術合作，奠定深厚的國際製乳技術基礎與品質標準。

外賓在公館鄉農會參訪時，曾任南庄鄉農會理事長的苗栗縣長鍾東錦以地主身分特地出席致意，以行動支持這次以農會為核心的國際論壇與參訪。中華民國農會輔導部主任林靖一說，期待經由交流能創造未來更多台日韓在農業間的互動。