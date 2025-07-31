內政部公布今上半年租金統計 全國中位數8500元
每年7、8月正值大學新生就學及畢業求職租屋旺季，內政部今發布「114年上半年租金統計資料」。內政部長劉世芳表示，本期統計樣本為今年3月底租金補貼有效租約資料，總計67.4萬件。經統計全國租金總價中位數為8500元，以雙北行政區的租金總價中位數較高。
內政部說明，租金統計資料將自114年起，每年定期公布2次，本期統計樣本為今年3月底租金補貼有效租約資料，總計67.4萬件。經統計全國租金總價中位數為8500元，與上期相同；在發布的291個行政區租金總價中位數中，以雙北行政區的租金總價中位數較高。
內政部表示，本期同時發布全國231個行政區不同租屋型態，包括整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房3類的租金總價四分位數統計資料，並加入「屋齡」條件進行綜合分析，新增公布「不同租屋型態及屋齡」租金總價四分位數統計。
以北市萬華區的整戶（層）租屋型態為例，本期除公布原有該類型的租金總價中位數1萬6000元外，並新增30年以上及以下不同屋齡類型的租金總價中位數資訊，分別為1萬5000元及2萬7000元，提供租屋族更細緻的租金統計資料，作為租屋選擇時合理租金參考。
內政部指出，從租金補貼租約分析，30年以上屋齡物件的租約占約全部租約的65.4%；相較其他租屋型態，分租套（雅）房為30年以上屋齡比例較高，約占該型態租約73.9%。若從屋齡對不同租屋型態租金的影響觀察，屋齡對於整戶(層)、獨立套房的租金差異有較大影響，分租套(雅)房的租金差異則較不明顯。
內政部最後表示，本期租金統計相關資料已公布於內政部不動產資訊平台（https://pip.moi.gov.tw/），為便捷民眾查詢，該平台已新增條件式查詢功能，可自訂查詢條件或查詢已公布的各期統計資料；相關統計資料也同步於地政司網站「租賃條例專區」提供下載。
租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長王則人表示，將會配合內政部平台露出，並促使同業在社群平台上推廣應用，推動包租代管政策將相關資訊，希望未來能為租賃市場透明度盡力。
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