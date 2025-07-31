衛福部8月新制一次看！明起門診可打抗生素、「這族群」免費打肺鏈疫苗
衛福部今天公布八月新制，包括13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，公費接種新增55歲到64歲原住民、公費流感抗病毒藥物增加兩類對象，分別為產後兩周內婦女以及肥胖兒童青少年；肺炎、尿路感染等患者需注射抗生素，不必住院，可在門診完成等，皆於明天正式上路。
八月新制中，有兩項由疾管署提出，另外是健保署新措施。衛福部疾管署八月新制二大項目：
一、公費流感抗病毒藥劑更新適用對象，新增產後兩周內婦女以及肥胖兒童青少年等兩類流感患者，疾管署指出，因應世界衛生組織建議，這兩類對象屬於高風險族群，如果出現呼吸急促、呼吸困難等狀況，應立即給藥，降低死亡風險。
二、新增13價結合型肺炎鏈球菌疫苗的公費接種對象，為55歲到64歲原住民，原提供一劑公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，明起再提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，讓該族群保護力更完整。
健保署八月新制：
一、門診靜脈抗生素注射方案：影響人數最多，預估一年逾2萬人受惠，挹注預算1億元。過去定期施打抗生素患者需要住院，礙於近年醫院病床緊繃，明天起，肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，無需住院，在門診就能靜脈注射抗生素。
二、復發性或難治性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者，健保署給付兩款、四種規格藥品，分別為含「glofitamab」成分藥品「利癌妥（Columvi）」2.5mg及10mg、以及含 「epcoritamab」成分藥品「艾可來注射劑（Epkinly）」48mg／0.8ml、4mg／0.8ml，兩款藥品都屬於雙特異性抗體藥物，只要先前曾接受至少兩線全身治療復發性或難治性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤的成人患者，可獲健保給付。
三、急性骨髓性白血病（AML）患者，健保署公告修訂，含「凡耶奧克來斯（venetoclax）」成分藥品，如「唯可來膜衣錠（Venclexta）」藥品給付規定；另外幫助造血幹細胞增生的「阿扎胞苷（azacitidine）」成分藥品注射劑支付價規定異動。
四、局部晚期或轉移性分化型甲狀腺癌成人及12歲以上兒童病人，可使用含cabozantinib成分藥品，如「癌必定（Cabometyx）」，以及含「澤佈替尼（zanubrutinib）」成分藥品「百悅澤膠囊（Brukinsa Capsules）」80mg、二合一止吐劑，含palonosetron及netupitant 成分複方製劑「Akynzeo Capsule」健保支付價格異動並修訂藥品給付規定。
五、一歲以上、18歲以下短腸症，且需依賴全靜脈營養輸液的兒童患者，健保給付腸道生長激素類似物，具有teduglutide成分的藥品「利腸服注射劑（Revestive）」。
六、健保署預計修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目案，新增修「多發性硬化症∕視神經脊髓炎 EDSS 量表評估」、轉診支付規範等25項診療項目，預計九月生效。
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