快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

聽新聞
0:00 / 0:00

為何不預警性封路？南橫公路路基流失釀事故 公路局曝4階段SOP

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供

台20線南橫公路桃源路段昨晚因大雨造成路基流失，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，外界質疑為何無預警性封閉，交通部公路局表示，過去會依照4階段SOP來評估道路是否需預警性封閉，而台20線南橫公路桃源路並非高風險路段，並指出2路段近年只要在應變期間都有執行預警作業。

交通部公路局南區養護工程分局表示，該事故路段過去從未發生過路基流失狀況，屬於安全路段，但今清晨桃源24小時累積雨量最高達1037毫米，「直逼莫拉克颱風單日降雨量記錄」，才導致路基缺口情況。

公路防災中心副執行秘書李佳輯說，南橫公路各路段防災預警標準不同，但會依照4階段SOP來評斷是否要列為預警性封閉路段。

第一、非汛期會利用工程手段改善山區公路脆弱點，來提高抗災力，若抗災力不夠就會盤點哪些事脆弱路段、脆弱狀況，高風險路段變成監控路段。

第二、依照氣象、降雨情況，評估道路達到高風險路段是否達到高風險需要封閉的情況，在強風強雨的前2天預報，會先部署包含機具、人力，或提醒高風險區域民眾告知最新路況資訊。

第三、強風強雨前一天，在風雨最強的時間前，就會利用多元管道，讓在地民眾或旅客遠離風險路段。

第四、風雨三級燈號管制時，就會利用降雨強度去判斷，哪些路段是高風險，就會依序去警戒及預警性管制。

至於南橫公路哪些路段屬於高風險？李佳輯指出，台20線勤和至復興路段、梅山口至向陽路段等，都屬於高風險路段，是近年只要在應變期間都有執行預警作業。

SOP 風險 南橫 桃源 颱風 雨量 交通部

延伸閱讀

累積雨量達1037毫米！南橫路段路基流失 公路局：直逼莫拉克颱風記錄

南橫路斷5人墜谷！公路局遭質疑未封路 專家建議科技輔助

影／南橫公路一家五口墜谷今晚將持續搜救 溪床發現殘骸

高雄山區大雨釀逾2千戶停電 南橫公路道路中斷搶修困難

相關新聞

日韓40度高溫、台灣雨卻不停？鄭明典揭「強烈對比」原因

最近日本和南韓幾乎天天高溫炎熱，幾乎達40度，日本30日下午兵庫縣測出41.2度，甚至創日本有紀錄以來的最高溫。反觀台灣...

雨區擴大！12縣市豪雨特報 恐一路下到明天下午

中央氣象署下午14時25分針對12縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天下午。

沈玉琳黃疸住院「傳出朝胰臟癌思考」 醫爆胰臟癌為何難以早發現

57歲藝人沈玉琳29日驚傳住進三總加護病房，因他暴瘦、皮膚泛黃等，一度傳出罹患猛爆性肝炎，後續再傳出恐是罹患「癌王」胰臟...

重啟核三公投辯論會 環團推莊瑞雄任反方代表

核三重啟公投案將於8月23日投票。全國廢核行動平台今表示，已成立反方辦事處，並將推派代表參加8月上旬登場的公投電視發表會...

高醫揭早期荷爾蒙陽性乳癌「5年過關」迷思　持續追蹤成保命關鍵

乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，每年約有1.5萬人新確診乳癌，一名72歲張女士16年前檢查確診早期荷爾蒙陽性乳癌，...

內政部公布今上半年租金統計 全國中位數8500元

每年7、8月正值大學新生就學及畢業求職租屋旺季，內政部今發布「114年上半年租金統計資料」。內政部長劉世芳表示，本期統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。