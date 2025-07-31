為何不預警性封路？南橫公路路基流失釀事故 公路局曝4階段SOP

台20線南橫公路桃源路段昨晚因大雨造成路基流失，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，外界質疑為何無預警性封閉，交通部公路局表示，過去會依照4階段SOP來評估道路是否需預警性封閉，而台20線南橫公路桃源路並非高風險路段，並指出2路段近年只要在應變期間都有執行預警作業。

交通部公路局南區養護工程分局表示，該事故路段過去從未發生過路基流失狀況，屬於安全路段，但今清晨桃源24小時累積雨量最高達1037毫米，「直逼莫拉克颱風單日降雨量記錄」，才導致路基缺口情況。

公路防災中心副執行秘書李佳輯說，南橫公路各路段防災預警標準不同，但會依照4階段SOP來評斷是否要列為預警性封閉路段。

第二、依照氣象、降雨情況，評估道路達到高風險路段是否達到高風險需要封閉的情況，在強風強雨的前2天預報，會先部署包含機具、人力，或提醒高風險區域民眾告知最新路況資訊。

第三、強風強雨前一天，在風雨最強的時間前，就會利用多元管道，讓在地民眾或旅客遠離風險路段。

第四、風雨三級燈號管制時，就會利用降雨強度去判斷，哪些路段是高風險，就會依序去警戒及預警性管制。