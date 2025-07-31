快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部放寬公共工程營造移工 可調派協助災區房舍復原

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動力發展署組長蘇裕國（右）。記者林伯東／攝影
勞動力發展署組長蘇裕國（右）。記者林伯東／攝影

颱風、豪雨接連重創雲嘉南地區，行政院昨成立前進指揮所協助災區復建。勞動部也將放寬法規，讓公共工程營造移工可被調派到災區投入受損房屋重建工作。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，目前初估約三萬多受災戶，考量災區復原需要投入大量人力，勞動部將儘速修正藍領調派準則，放寬讓公共工程營造移工可被調派去支援災區。

他指出，目前國內一般營造業移工約9000人、公共工程營造業移工約2萬人。按現行規定，一般營造廠商若跟業主簽訂好契約，就可調派雇用的營造移工去做民間房屋修繕與復健工程，但公共工程營造移工只能在公共工程間調派。

蘇裕國說，經政院討論決定放寬讓公共工程營造移工也可被調派至災區，投入受損房屋修繕，且往後只要是政府指定的災區，公共工程營造移工都可協助重建。

移工 房屋 豪雨 人力 勞動部 勞動力 行政院 受災戶 公共工程

延伸閱讀

加速重建 卓揆：近期將提丹娜絲颱風災後復原特別條例

雲嘉南災後復原前進指揮所首度會議 下周招募廠商進駐災區修復

賴總統出手了！「雲嘉南前進指揮所」進駐台南 啟動大規模民宅修繕

風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

相關新聞

日韓40度高溫、台灣雨卻不停？鄭明典揭「強烈對比」原因

最近日本和南韓幾乎天天高溫炎熱，幾乎達40度，日本30日下午兵庫縣測出41.2度，甚至創日本有紀錄以來的最高溫。反觀台灣...

雨區擴大！12縣市豪雨特報 恐一路下到明天下午

中央氣象署下午14時25分針對12縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天下午。

沈玉琳黃疸住院「傳出朝胰臟癌思考」 醫爆胰臟癌為何難以早發現

57歲藝人沈玉琳29日驚傳住進三總加護病房，因他暴瘦、皮膚泛黃等，一度傳出罹患猛爆性肝炎，後續再傳出恐是罹患「癌王」胰臟...

重啟核三公投辯論會 環團推莊瑞雄任反方代表

核三重啟公投案將於8月23日投票。全國廢核行動平台今表示，已成立反方辦事處，並將推派代表參加8月上旬登場的公投電視發表會...

高醫揭早期荷爾蒙陽性乳癌「5年過關」迷思　持續追蹤成保命關鍵

乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，每年約有1.5萬人新確診乳癌，一名72歲張女士16年前檢查確診早期荷爾蒙陽性乳癌，...

內政部公布今上半年租金統計 全國中位數8500元

每年7、8月正值大學新生就學及畢業求職租屋旺季，內政部今發布「114年上半年租金統計資料」。內政部長劉世芳表示，本期統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。