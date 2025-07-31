勞動部放寬公共工程營造移工 可調派協助災區房舍復原

颱風、豪雨接連重創雲嘉南地區，行政院昨成立前進指揮所協助災區復建。勞動部也將放寬法規，讓公共工程營造移工可被調派到災區投入受損房屋重建工作。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，目前初估約三萬多受災戶，考量災區復原需要投入大量人力，勞動部將儘速修正藍領調派準則，放寬讓公共工程營造移工可被調派去支援災區。

他指出，目前國內一般營造業移工約9000人、公共工程營造業移工約2萬人。按現行規定，一般營造廠商若跟業主簽訂好契約，就可調派雇用的營造移工去做民間房屋修繕與復健工程，但公共工程營造移工只能在公共工程間調派。

蘇裕國說，經政院討論決定放寬讓公共工程營造移工也可被調派至災區，投入受損房屋修繕，且往後只要是政府指定的災區，公共工程營造移工都可協助重建。