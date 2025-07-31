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「風箏校長」侯順政一生奉獻風箏技藝 榮獲雲林文資保存者

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「風箏校長」侯順政從在學校任職到退休30多年來推行風箏文化不遺餘力，獲選為雲林無形文化資產保存者，實至名歸。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」侯順政從在學校任職到退休30多年來推行風箏文化不遺餘力，獲選為雲林無形文化資產保存者，實至名歸。記者蔡維斌／攝影

風箏校長」侯順政，數十年來與風箏為伍，除在學校任職期間推廣風箏技藝教學，退休10多年來仍持續推廣不懈，讓風箏技藝獲得薪傳並遍地開花，經雲林縣文化觀光處提報，經審查通過登錄為雲林傳統工藝無形文化資產保存者，實至名歸。

雲林縣水林鄉74歲退休校長侯順政，從小就愛「放風吹」，從最簡單用報紙糊的「門扇板」方形風箏做起，到如今擁有超過3千多個親手設計製作的大小風箏，琳瑯滿目，甚至遠赴法國、歐亞、中國、南美等10多個國家表演風箏，成為國內知名的「風箏達人」，談起他的風箏史，有說不完的繽紛故事，讓人著迷。

從擔任教職30年來，邊教書邊傳授風箏手藝，還自創「仿米字」骨架工法，並融合「碳纖」「竹子」的材料特性，讓風箏不僅飛得高又遠，更能抵擋5級強風，超過40年的技藝已爐火純青，他製作的風箏不僅在國內各縣市「展翅高飛」，更也飛向世界。

尤其他傳藝無數，各學校有他教導放飛風箏的身影，各種大型活動有了他長達百米的大風箏升空，總增添不少聲色喜氣，雲林縣政府將他登錄為雲林縣傳統工藝「無形文化資產」保存者。侯順政說，未來薪傳任重道遠，將把風箏技藝編撰成書作為傳藝。

侯順政4年級完成人生第1面風箏，便一頭栽進紙鳶世界，多少夢想在風箏背後完成，擔任小學教職，加開「風箏課」，帶領學生參加比賽「夢想起飛！」，學生在學習風箏製作和飛放中，開擴視野也築夢，他當上校長後，更把早年的口湖鄉偏遠的頂湖國小搖身變成全國知名的「風箏學校」，孩子生活得更精彩快樂。

他不僅推廣校園風箏，還成立「雲林縣風箏委員會」把中斷多年的全國風箏大賽重新開辦，對台灣風箏文化推廣不餘遺力，2006年退休依然廣受各地邀請開班授課，傳授風箏技藝，獲登錄文資保存者，實至名歸。

每座風箏全是親手打造，他說，每當做起風箏總是「廢寢忘食」，光坐矮凳削竹骨架，都能坐到坐骨神經出毛病，他還向水墨畫家好友陳玄茂，習得彩繪風箏技能，達到「紮、糊、繪、放」風箏4藝目標，如今獲列文資保存者，將會傾全力讓台灣風箏「不斷線」。

「風箏校長」侯順政一生與風箏為伍，家中客廳都擺滿琳琅滿目的風箏作品。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」侯順政一生與風箏為伍，家中客廳都擺滿琳琅滿目的風箏作品。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」侯順政獨創「仿米字工法」，更融合不同材料，打造更精美耐用風箏，飛得更高更遠，還可抵擋5級強風，飛逾10小時。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」侯順政獨創「仿米字工法」，更融合不同材料，打造更精美耐用風箏，飛得更高更遠，還可抵擋5級強風，飛逾10小時。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」候順政的工作坊裝滿了他的夢想，數千件繽紛作品，從構想製作到彩繪，全部一手包辦。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」候順政的工作坊裝滿了他的夢想，數千件繽紛作品，從構想製作到彩繪，全部一手包辦。記者蔡維斌／攝影

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