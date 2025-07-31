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失智症新藥納健保？石崇良：1款不給付、1款待評估

中央社／ 台北31日電
健保署長石崇良。記者曾原信／攝影
健保署長石崇良。記者曾原信／攝影

台灣迎來2款失智症新藥上市，但目前採自費要價100萬到150萬元，各界盼納健保。健保署石崇良今天說，其中1款經專家會議評估不建議給付，另1款剛申請，預估明年初有結論。

台灣失智症病患推估約35萬人，其中逾6成為阿茲海默症。衛生福利部今年核准2款失智症新藥，分別為「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」，全台各大醫療院所自6月底起陸續開打，惟目前仍為自費市場，年藥費均逾新台幣百萬元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部就「因應2026失智症防治照護政策綱領2.0升級3.0，盤點、檢討及精進台灣失智症預防、照護、用藥等政策」進行專題報告，民主進步黨立法委員劉建國、李坤城質詢時，關注失智新藥能否納入健保。

劉建國以「1人失智、全家喪志」來形容失智症家庭煎熬程度。他說，根據台灣失智症協會估算，國內家庭照顧一名失智者的顯性成本高達千萬元，新藥若能夠延緩患者惡化速度2到3年，百萬元藥費十分划算。

衛福部中央健康保險署署長石崇良答詢表示，欣智樂已經專家會議討論，會中認為雖完成臨床三期臨床試驗，但使用的追蹤時間不夠久，長期效益不明，加上藥費高昂，未必符合成本效益，同時參考英國、澳洲、加拿大等國際醫療科技評估中心，均未建議支付使用，因此決議為不建議納入健保給付。

至於樂意保，石崇良說，7月才剛提出申請，還在程序中，會先進行45天醫療科技評估，再送入專家會議，預估明年初才會有結果。

另一方面，中國國民黨籍廖偉翔關心健保署獎勵鼻胃管移除政策。石崇良坦言，這項計畫成效不佳，已進行檢討，經過專家討論，預計獎勵計畫適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並且與長照基金合作，納入長照住宿式機構，若以時程來推算，今年底前可望上路。

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