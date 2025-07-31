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獎勵鼻胃管移除 健保署：年底前放寬適用對象、納入長照住宿機構

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
健保署長石崇良表示，獎勵鼻胃管移除計畫，年底前納長照住宿機構、放寬對象。圖／截自國會頻道
健保署長石崇良表示，獎勵鼻胃管移除計畫，年底前納長照住宿機構、放寬對象。圖／截自國會頻道

衛福部統計，全國約40萬人仰賴鼻胃管進食，過著沒有尊嚴的「象鼻人生」。有鑑於鼻胃管族群人數逐年增加，健保署2022年6月起，新增給付獎勵鼻胃管移除，但是成效不彰。健保署長石崇良今天在立法院表示，獎勵適用對象將從插管3個月以上放寬為1個月以上，並納入住宿型機構，預估年底上路。

健保署統計，2023年超過21萬人使用鼻胃管，另再加上住宿機構、護理之家等住民使用狀況，預估全台管餵人口達45至50萬人左右。依健保署的獎勵計畫，每人次獎勵3000點（每點約0.9元），粗估每年將有1萬多人受惠，但2022年6月截至今年3月，僅649人達標，成效不如預期，距離目標非常遙遠。

國民黨立委廖偉翔關注鼻胃管議題，提出拔管成功三大要素包括早期吞嚥評估、跨專業復能、機構照護人員訓練。這些內容都需要政府予以獎勵、補助，才能提升計畫執行成效。他建議，年底前完成住宿機構人員訓練課綱，115年拔管獎勵點數提高至少1.5至2倍，並檢討拔管目標巨大落差的原因。

廖偉翔表示，移除鼻胃管執行率不佳，衛福部年初承諾會將移除鼻胃管列為長照3.0重點項目，但至今未提出具體計畫。衛福部次長林靜儀回應，會努力朝這方向進行，長照司也已經在規畫中，協助民眾移除鼻胃管，讓被照顧者能夠自行進食，未來也會加強透過專業的語言治療師以及輔具協助吞嚥。

石崇良表示，獎勵鼻胃管移除計畫執行狀況確實不佳，目前正在檢討中，並進行專家會議，將會有二大改變方向，包括放寬適用對象，留置鼻胃管3個月縮短為1個月，以及納入住宿型機構，這部分會與長照基金一起合作，通過專家會議、共擬會議後，推算時程可望今年底前上路。

住宿 長照 輔具 鼻胃管 健保署 衛福部

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