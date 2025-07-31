重啟核三公投辯論會 環團推莊瑞雄任反方代表

核三重啟公投案將於8月23日投票。全國廢核行動平台今表示，已成立反方辦事處，並將推派代表參加8月上旬登場的公投電視發表會，三名代表分別是台灣綠黨共同召集人甘崇緯、20歲首投族的吳亞昕、屏東出生的立委莊瑞雄，代表小市民、新世代、南部居民心聲。

廢核行動平台指出，歷年來全國性公投，大多經過提案及連署程序，有較長的社會溝通期，但這次「核三重啟」公投既未經過公民連署，也沒有社會溝通，甚至大多數民眾不知道八月有一場全國性公投，民間團體緊急募集了2000份連署書成立反方辦事處。

全國廢核行動平台與台灣綠黨共同收集反方意見連署書，短短的時間內，就募集了2000份連署書，並於7月14日上午送交中選會審查通過。公投反方辦事處代表人李春祥表示，第21號核三重啟公投案並未經過公民連署，是少數人抄近路成立的公投，主文含有假設性的前提，邏輯錯亂。

公投反方辦事處也提交反方代表人選，包括小市民代言人、新世代首投族、南部居民聲音三名代表，將跟行政院兩位代表台灣電力公司董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫出席8月7日、8月9日、8月11日、8月13日及8月15日，在全國性無線電視頻道舉辦的5場發表會，面對民眾黨提出的代表黃國昌、童子賢，以及國民黨提出的葉宗洸、翁曉玲、黃士修。

第一位是台灣綠黨共同召集人甘崇緯，代表的是小市民聲音。他認為，在能源議題上，考量到核分裂發電所伴隨的核災風險，以及核廢料長達十萬年的處置問題，核電並不適合地狹人稠、地震頻繁的台灣。尤其在再生能源技術持續進步、儲能技術日益提升的今天，應該選擇更低風險、更低碳的再生能源，而不是重啟已運轉超過四十年的核三廠。

第二位是今年剛滿20歲、首投族的代表吳亞昕，代表的是新世代的聲音，這次公投是她第一次行使公民投票權。吳亞昕表示，從小就常跟著爸媽上街、投入反核運動，對核電最深刻的印象便是福島核災帶來的毀滅性影響，以及處理高階核廢料所需花費的長時間、高風險成本。

第三位代表則是屏東出生的立委莊瑞雄，代表的是來自南部居民聲音。他表示，屏東與台東已經為核電與核廢料承受了數十年的風險與代價，如今還以重啟核電為名要求地方再度承擔，這不僅是對地方的不尊重，更是對居民安全與尊嚴的嚴重漠視。莊瑞雄強調，在核廢料問題尚無解方前，強行討論重啟核電，不僅是推卸責任，更是極度不負責任的作法。因此，他決定親自參與本次辯論，為地方與居民發聲。

全國廢核行動平台批評，公投主文「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」其實在國民黨、民眾黨主導的「核子反應器設施管制法」修法中已明文，法律規定內容跟公投主文幾乎一樣，公投已無實質意義，未來即便公投過關，也必須要經過主管機關的安全審查，不是說重啟就可以隨便重啟，耗費11億舉辦公投只為政治鬥爭？公投無法決定安全與風險，政治也不能凌駕專業，安全第一才應該是最優先的考量。