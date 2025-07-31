漁業署推鮮食 虱目魚羹、小卷炊粉8月1日全聯上架
漁業署推廣台灣優良水產鮮食，與全聯合作，開發加熱即食新品「浮水虱目魚羹」、「小卷芋頭炊粉湯」，8月1日起在逾1200家全聯與大全聯門市開賣，民眾可享用快速上桌道地美食。
農業部漁業署今天舉行記者會，介紹與全聯福利中心合作，由料理達人蔡季芳監製的2款加熱即食新品。
漁業署長王茂城說，漁業署過去為推廣台灣優良的水產品，與全聯有長期合作，推出包括台灣鯛、金目鱸、石斑等，都是屬於魚片型，回家後須再料理，但現在的小家庭，生活步調較快，下班回家不太有時間做繁複的料理。
王茂城說，漁業署希望將優良水產品直接變成加熱就可食用的美味，並與通路合作，滿足民眾飲食需求與選擇，也強化產地與市場的連結，同時帶動產地加工發展，創造在地就業機會，為地方經濟注入正向循環功能。
蔡季芳現場示範加熱這2款即食品，她說，「浮水虱目魚羹」是以台南虱目魚熬煮濃郁鮮湯，搭配手工魚羹丸；「小卷芋頭炊粉湯」嚴選台灣海域季節捕撈的小卷，結合在地芋頭與時蔬烹調，短時間內就可上桌，省掉多種備料及烹煮時間。
全聯行銷部協理劉鴻徵說，「浮水虱目魚羹」是台南排隊美食，現在想吃，不用到台南，「小卷芋頭炊粉湯」也是很多人記憶中的味道，8月1日起到全聯就可把美味帶回家。
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