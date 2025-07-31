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雨區擴大！12縣市豪雨特報 恐一路下到明天下午

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午14時25分針對12縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天下午。聯合報系資料照
中央氣象署下午14時25分針對12縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天下午。聯合報系資料照

中央氣象署下午14時25分針對12縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天下午。

氣象署指出，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區已有超大豪雨發生。

今(31)日台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市地區、屏東縣地區、雲林縣山區、台南市山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化至台南、台東地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨：台中市、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：雲林縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。大雨：新北市山區、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣。影響時間：31日下午至01日下午。

豪雨 屏東縣 南投縣

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