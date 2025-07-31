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沈玉琳黃疸住院「傳出朝胰臟癌思考」 醫爆胰臟癌為何難以早發現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
57歲藝人沈玉琳29日驚傳住進三總加護病房，因他暴瘦、皮膚泛黃等，一度傳出罹患猛爆性肝炎，後續再傳出恐是罹患「癌王」胰臟癌。本報資料照片
57歲藝人沈玉琳29日驚傳住進三總加護病房，因他暴瘦、皮膚泛黃等，一度傳出罹患猛爆性肝炎，後續再傳出恐是罹患「癌王」胰臟癌。本報資料照片

57歲藝人沈玉琳29日驚傳住進三總加護病房，因他暴瘦、皮膚泛黃等，一度傳出罹患猛爆性肝炎，後續再傳出恐是罹患「癌王」胰臟癌，由血液腫瘤科介入治療。新光醫院健康管理部主任朱光恩表示，若不幸出現黃疸症狀後，被診斷為胰臟癌，通常已是第三期以上，五年存活率不到15％。

關於沈玉琳的實際狀況，家人等皆未直接證實，妻子芽芽早上首度PO文發聲，「近日玉琳哥因身體出現不適，經醫師評估後，目前正配合檢查並進行休養中，目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。感謝大家一直以來對玉琳哥的關心與支持，這些溫暖的留言與祝福，我們都有收到、也深深感激」

朱光恩表示，胰臟在外形上，時常被醫界稱為是一條毛毛蟲，胰臟具有頭部、頸部、體部、尾部四部位，呈現長條形，位在人體的後腹腔，剛好是在胃的正後方。而胰臟癌與肝癌都可能出現黃疸症狀，因胰臟的頭部與膽管相連，胰臟的功能是分泌膽汁，膽汁則從胰管輸送到膽管再至胃部，協助胃部消化食物，如果胰臟的頭部或是頸部出現腫瘤，就會阻撓膽汁流至腸道中。

朱光恩說，人體糞便顏色與膽汁有關，當膽汁無法進入到腸道，糞便顏色就會呈現如同白紙一般的白色，白色大便是胰臟癌症狀之一，通常與黃疸同時發生，一旦出現白色大便、黃疸，同時暴瘦、食欲不振，就要注意是否胰臟癌。

胰臟癌之所以成為「癌王」，關鍵在於「難檢測」，朱光恩表示，胰臟癌若透過抽血檢測腫瘤指標CA199，CA199是腫瘤指標中，最不準的一項檢測，他曾有一位患者CA199數值破千，但進一步用腹部超音波、CT等檢測胰臟，胰臟狀況良好，後續推測是基因導致體內過度分泌醣化蛋白質，導致數值飆高。

即使以腹部超音波觀察胰臟，也常常因為被胃擋住，或胃裡頭太多空氣，無法精準看清楚胰臟的狀態，較為準確只能使用電腦斷層檢查，但電腦斷層價格高，很多民眾可能無法常規檢查，待症狀出現後，才發現胰臟已出現腫瘤。

朱光恩說，胰臟癌典型的症狀為突然暴瘦、合併憂鬱症、食欲不振，部分腫瘤長在胰臟頭部或頸部者，才會出現明顯黃疸症狀，晚期胰臟癌目前的治療方式有限，晚期胰臟癌對電療、化療的效果都不佳，後續腫瘤壓迫，還會產生嚴重的疼痛感，如果是第三期以後發現的胰臟癌，五年存活率僅有15％，胰臟癌唯有早期發現，透過手術切除才有機會治癒。

他提醒，預防胰臟癌，應避免肥胖、降低高油高鹽飲食、不抽菸、不喝酒、不嚼食檳榔，容易出現胰臟癌的族群，如糖尿病患者、具胰臟癌家族史民眾，如果出現體重不明原因減輕，或是肚臍周圍的腹部不明原因疼痛，應儘速就醫檢查，提高早期診斷機率。

患者 腫瘤 胰臟癌 沈玉琳

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