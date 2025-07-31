大千醫院6例支氣管鏡超音波導引切片檢查 5人確診罹癌

苗栗市大千綜合醫院引進「支氣管鏡超音波」設備，希望透過這項設備導引進行肺部與縱隔腔淋巴切片檢查，能安全、無傷口的情況下，快速且準確的取得病灶組織，為癌症分期、縱隔腔相關疾病分析與治療，爭取黃金關鍵時間。

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，支氣管鏡超音波導引切片檢查是目前國際上診斷肺癌與縱隔腔腫瘤的重要工具；支氣管鏡超音波結合高解析度的氣管鏡與超音波探頭，可清楚定位氣管周圍深層的淋巴結，精準導引針吸切片，避免傳統手術切片或體外穿刺的風險，尤其適合病灶位置較深、需進一步分期或病情惡化必須再次切片的病患。

羅澤賢指出，近3個月來，大千醫療團隊已成功完成6例支氣管鏡超音波導引切片檢查，在迅速取得病理診斷後，4例確診肺腺癌與鱗狀上皮癌、1例確認轉移性癌症，另外有一例排除惡性病變，免除開刀風險。

他表示，過去苗栗民眾如要接受這項檢查，需舟車勞頓到外縣市，如今在縣內就可接受支氣管鏡超音波導引切片檢查，大幅提升病人就醫便利性與診斷效率。大千目前整合胸腔內外科、放射科、病理科、核醫科與放射腫瘤科跨團隊合作，針對肺部結節或縱隔腫大等高風險個案提供完整影像、檢查與治療建議，幫病人早期發現、精準治療。