中南部大雨還沒結束！吳聖宇：周六起恐出現第二輪降雨高峰

受西南氣流影響，中南部持續有豪雨或大雨，發生淹水等災情。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，西南氣流今明稍減弱，但周末起可能再增強，中南部有機會出現第二輪降雨高峰期，需持續嚴防豪大雨。

吳聖宇指出，28日起開始影響台灣的西南氣流展現威力，每一天都有不同區域出現劇烈降雨，昨晚開始到今天上午雨勢最大除原本持續降雨嘉義以南山區，中彰投也出現強降雨中心，今天0時到上午11時，台中站雨量超過320毫米，南投國姓也超過300毫米，彰化市也有將近250毫米。

從28日0時到今天上午11時累積雨量，高雄山區超過1400毫米，屏東山區超過1000毫米，嘉義阿里山區也有近800毫米，吳聖宇指出，大致符合西南氣流可能為中南部山區造成持續時間長、穩定大量降雨的特性。

吳聖宇說，隨竹節草颱風登陸大陸華東後明顯減弱，西南氣流較為減弱，今雨量逐漸減少；較明顯降雨區域會慢慢從山區往平地、沿海地區轉移。苗栗以北到宜蘭下午有機會出現局部熱對流雷雨，也可能有局部短時較大雨勢。

明天西南風持續影響，吳聖宇說，強度相對稍弱一些，台中以南仍然很容易有短暫陣雨或雷雨，沿海、平原區也會一陣一陣降雨，苗栗以北到東半部則要注意午後熱對流，而北部有機會出現局部35-36度高溫。

吳聖宇指出，周六開始到下周一隨太平洋高壓逐漸往菲律賓附近西伸，整個低壓槽有機會繼續被往北頂上來，逐漸往大陸內陸收縮，是一個典型的季風槽北上活動周期尾聲現象。

吳聖宇說，這會導致低壓槽南側的西南季風強風軸跟著往北移動，預期再度經過台灣上空，台灣附近西南風再度增強，也不排除第二次達到西南氣流，迎風面的中南部有機會出現第二輪降雨高峰期，其他地方天氣也不穩定，但確切影響情況要看今明兩天預報資料。

下周二西南風強風軸應該就會繼續往西退至大陸東南沿海區域，吳聖宇指出，下周三繼續往大陸華南內陸收縮並且減弱，台灣雨勢明顯減小。下周二仍可能有局部大雨，下周三起會恢復比較典型夏季午後山區局部雷雨天氣型態，且有機會持續到8月中旬。