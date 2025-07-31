快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

太節儉…一雙筷子用了5年！女上吐下瀉住院 醫示警：恐致癌

聯合新聞網／ 綜合報導
木筷示意圖。 圖／ingimage
木筷示意圖。 圖／ingimage

來自中國大陸鄭州的一名60歲女子因持續嘔吐與腹瀉前往醫院就醫。經過檢查，醫生發現她的胃中有黃麴毒素。進一步探究病因後，發現該女子日常生活非常節省，一雙筷子已使用5年未更換，醫生懷疑黃麴毒素的感染與此有關。

綜合陸媒報導，醫生對此分析，雖然筷子本身並不會直接生長黃麴毒素，但長期使用的木質餐具容易積存食物殘渣，如果不定期清潔，這些殘渣會成為霉菌生長的溫床。黃麴毒素是常見的霉菌之一，其分泌的黃麴毒素具有強烈的致癌性，長期接觸可能對人體健康造成嚴重危害。

幸運的是，經過醫療處置，這名女子的病情得到控制，最終康復並出院。醫生提醒，為了避免霉菌感染和健康風險，建議民眾定期更換木質餐具，尤其是經常接觸食物的筷子等餐具。

根據元氣網報導，許多人習慣筷子沒壞就不換，但木筷經常清洗會產生裂痕，容易藏汙納垢，成為細菌與霉菌的溫床。研究顯示，使用三年以上的筷子每根可檢出上萬個細菌，雖多數無害，但仍有風險。即使用沸水或消毒櫃處理，裂縫內的細菌仍難完全清除。專家建議，竹筷、木筷應每3至6個月更換一次，以確保衛生與健康。

罹癌 洗筷子

延伸閱讀

風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

福源顆粒花生醬勒令停產 業者：有疑慮都可退換貨

泡麵剩湯怎麼辦？日飯店苦勸「別沖水槽或馬桶」 正確做法曝

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

相關新聞

整理包／領錢注意！多家銀行調降ATM提款額度 最低每日僅剩1萬元

近年來，隨著詐騙案件層出不窮，金融安全問題已成為社會關注的焦點。為配合政府打擊詐騙的政策，多家銀行陸續調降ATM金融卡的提領上限，以降低民眾資金遭受不法侵害的風險。截至目前，全台已有八家銀行實施相關措施，包括國泰世華、台灣銀行、中國信託、合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行、台新銀行及中華郵政。以下整理各銀行的實施時間與規定，幫助民眾了解最新提款限制。

中南部大雨還沒結束！吳聖宇：周六起恐出現第二輪降雨高峰

受西南氣流影響，中南部持續有豪雨或大雨，發生淹水等災情。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示...

行的安全在哪？審計部：去年兒童交通死傷逾1.2萬人

為擺脫「行人地獄」標籤，行政院投入400億推動提升人行安全計畫，並設定2030年前道交事故死亡人數降低50％目標，但行人...

午後大台北、各山區有大雨 氣象署：今晚起中南部降雨再擴大

受西南風影響，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，近期天氣不穩定，上午中南部降雨明顯，下午中部降雨減少，但中南部要留意大雨...

安捷航空飛行訓練降錯跑道 運安會提2建議：否則恐發生碰撞風險

安捷航空去年8月24日1架DA-40NG型機，由台東機場飛往台南及松山機場進行儀器預演飛行訓練，在台南機場使用未經指定跑...

太節儉…一雙筷子用了5年！女上吐下瀉住院 醫示警：恐致癌

來自中國大陸鄭州的一名60歲女子因持續嘔吐與腹瀉前往醫院就醫。經過檢查，醫生發現她的胃中有黃麴毒素。進一步探究病因後，發現該女子日常生活非常節省，一雙筷子已使用5年未更換，醫生懷疑黃麴毒素的感染與此有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。