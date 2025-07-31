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太節儉…一雙筷子用了5年！女上吐下瀉住院 醫示警：恐致癌
來自中國大陸鄭州的一名60歲女子因持續嘔吐與腹瀉前往醫院就醫。經過檢查，醫生發現她的胃中有黃麴毒素。進一步探究病因後，發現該女子日常生活非常節省，一雙筷子已使用5年未更換，醫生懷疑黃麴毒素的感染與此有關。
綜合陸媒報導，醫生對此分析，雖然筷子本身並不會直接生長黃麴毒素，但長期使用的木質餐具容易積存食物殘渣，如果不定期清潔，這些殘渣會成為霉菌生長的溫床。黃麴毒素是常見的霉菌之一，其分泌的黃麴毒素具有強烈的致癌性，長期接觸可能對人體健康造成嚴重危害。
幸運的是，經過醫療處置，這名女子的病情得到控制，最終康復並出院。醫生提醒，為了避免霉菌感染和健康風險，建議民眾定期更換木質餐具，尤其是經常接觸食物的筷子等餐具。
根據元氣網報導，許多人習慣筷子沒壞就不換，但木筷經常清洗會產生裂痕，容易藏汙納垢，成為細菌與霉菌的溫床。研究顯示，使用三年以上的筷子每根可檢出上萬個細菌，雖多數無害，但仍有風險。即使用沸水或消毒櫃處理，裂縫內的細菌仍難完全清除。專家建議，竹筷、木筷應每3至6個月更換一次，以確保衛生與健康。
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