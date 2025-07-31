吳昭軍專訪3／癌篩納入攝護腺癌？胃癌、肝癌優先 分別為第6、7癌

國健署力推癌症篩檢，除了乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌，依國內外實證研究並考量民眾檢測可近性，進行胃癌篩檢試辦計畫，明年將正式納入公費篩檢。而隨著攝護腺癌的發生率、死亡率逐年上升，醫籲納入全民篩檢，有沒有這個可能？吳昭軍表示，肝癌比較有機會優先。

吳昭軍指出，癌症篩檢政策需要資訊作證，立基點要建立在科學證據和數據，確保其效益，避免檢測結果失準造成民眾恐慌。肺癌已連續多年位居台灣癌症死亡人數第一名，即使不吸菸也可能罹癌，低劑量電腦斷層（LDCT）已被證實為有效的早期肺癌篩檢工具，所以納入我國第五癌篩檢。

「從數字上來看，過去20年來癌症篩檢成效讓民眾有感，確實對平均餘命有貢獻。」吳昭軍說，胃癌將成為第六項免費癌症篩檢，下一個是肝癌，因為肺癌、肝癌居癌症死因前二位，且肝癌已經有B肝疫苗政策、肝病篩檢以及抗B、C肝病毒藥物治療，且腹部超音波是很好的篩檢工具。

政府積極推廣公費癌篩，吳昭軍呼籲，民眾更要有健康意識，身體有異狀千萬不要拖、檢查有異常要正向面對。他分享，18年前，國中同學因感冒而來到開業的診所看病，看診過程發現對方口腔有個白斑，不太對勁。「感冒的問題不嚴重，你先去檢查吧！」

口腔白斑是口腔癌前兆，吳昭軍心裡已經有底，催促同學快去醫院做檢查。從檢查到報告出爐，同學非常緊張，不斷打電話來：如果是不好的結果該怎麼辦？「沒有關係，該手術或其他治療，一切都聽醫師的話，想太多也沒有用。」果不其然，確認是口腔癌，還好是早期，經過治療，目前控制良好。

吳昭軍說，看到鄉民健康有異狀馬上提醒，以免小病拖成大病，講久了總會聽。在鄉下開業，人親土親，醫病之間建立了濃厚感情，雲林縣東勢鄉以水果聞名，每當產季，他家裡絕對不缺水果，甚至有鄉親騎車載了剛採收的花生送到診所，這些點點滴滴他都放在心裡，深懷感激。