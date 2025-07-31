直接丟可以嗎？他好奇行李箱如何丟棄 環保局解答：依尺寸決定

老舊或壞掉的行李箱要怎麼處理呢？一名網友發文，稱他想丟棄一個20吋的行李箱，卻要花錢請垃圾清運，讓他感覺不太合理，對此，不少網友紛紛表示直接丟垃圾車就好，事實上環保局已經給過答案，行李箱的回收方式是依據尺寸來決定的。

一名網友在Threads發文，請教網友該如何丟棄行李箱，他的行李箱是20吋的，請垃圾清運要300元，也覺得請環保局收一個行李箱不太合理，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友認為直接給垃圾車就可以了，「我們是拿出去問垃圾車可以丟嗎？他們就幫我們收走了」、「之前丟過，是直接丟垃圾車，29吋的，在台中」、「應該可以直接丟垃圾車」、「直接丟垃圾車就可以了，前陣子丟了二個29吋，有詢問過清潔隊人員，回答是一般垃圾，所以可以丟垃圾車」、「我問過不能回收，當垃圾丟就好」、「直接請垃圾車的回收車幫忙收走就好」。

最後原PO也感謝網友們的建議，他也是直接丟垃圾車，使用了垃圾車App，也感嘆此App非常好用，使用時只要看到垃圾車在哪，去追就好了。

關於行李箱丟棄，新北市環保局此前發文提醒，行李箱分為軟殼和硬殼行李箱，尺寸分為19吋以下和19吋（含）以上。軟殼19吋以下行李箱用「專用垃圾袋」裝妥後交付給循線垃圾車，19吋以上則免裝專用袋，直接丟入垃圾車即可；硬殼19吋以下行李箱直接交付循線回收車，硬殼19吋（含）以上則屬「巨大垃圾」，需要事先預約收運時間。