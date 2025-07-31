安捷航空飛行訓練降錯跑道 運安會提2建議：否則恐發生碰撞風險

安捷航空去年8月24日1架DA-40NG型機，由台東機場飛往台南及松山機場進行儀器預演飛行訓練，在台南機場使用未經指定跑到起降，運安會調查報告指出，飛航組員進場非經精確進場，塔台機場管制席也未即時查覺，恐發生碰撞風險，建議安捷飛航訓練中心強化所屬飛航組員進場落地時，確認跑道的相關程序、訓練與考核。

運安會調查報告指出，事故飛航組員採用的台南機場36R跑道特高頻多向導航台（VOR）儀器進場程序屬非精確進場，導航精度較不精確；飛航組員因缺乏平行跑道機場落地操作經驗，且對於可能誤認跑道的風險意識與狀況警覺不足，於目視正前方36L跑道時，未經適當辨認即主觀認定其為指定使用的36R跑道。

運安會表示，飛航組員於進場落地過程中，可能因專注於落地操作，而忽略視野內的跑道關閉目視輔助相關設施，未能及時察覺對錯跑道情況。

針對可能事故風險，運安會指出，安捷於事故前的飛航相關訓練、程序與標準呼叫中，未完整涵蓋有關落地前辨識、確認跑道內容。此外，事故航機最後進場階段，台南塔台機場管制席及該機飛航組員均未即時察覺進場跑道錯誤，在施工中跑道降落，存在與其他車輛及障礙物碰撞風險。

運安會建議，安捷飛航訓練中心應強化所屬飛航組員進場落地時，確認跑道的相關程序、訓練與考核；督促所屬飛航組員正確使用導航設備，並確認導航儀表資料庫的預設資訊與航圖內容一致。