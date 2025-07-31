嘉基率先雲嘉引進微脈衝青光眼雷射技術 開啟青光眼治療新頁

嘉義基督教醫院為提升雲嘉地區青光眼治療水準，引進微脈衝青光眼雷射新療法，上午舉辦「世界有光微脈衝青光眼雷射醫療記者會，為雲嘉首家導入此技術醫院，為青光眼患者帶來安全、有效、低副作用治療新選擇。體驗最新醫療技術的胡姓女子到場分享。

青光眼是全球第2大導致失明眼疾，被稱為「視力的小偷」，健保署資料，全台罹患青光眼超過45萬人，有逐年增加趨勢。青光眼初期幾乎沒有明顯症狀，部分患者僅感到視力模糊、眼壓偏高、夜間有彩虹光圈，或是頭痛、眼脹或視野邊緣逐漸變窄，甚至有惡心、想吐等急性症狀。當病人察覺視野異常，視神經往往已受損，無法恢復。

27歲胡姓女子分享，因先天性虹膜缺損自小眼睛視力就不好，後來被診斷罹患青光眼，長期靠藥水在控制眼壓，日前有眼壓降不下來的情況，經醫師建議可接受「微脈衝青光眼雷射」治療，穩定眼壓，因可重複治療，也不用開刀，治療後眼壓有較好的控制，點的藥水也變少了，眼睛也舒服多了。

嘉基眼科醫師傅柏元指出，人口老化及近視族群增加，以及長期使用3C產品，讓青光眼患者不斷成長，有年輕化趨勢，另，有青光眼家族史為罹病高風險族群，定期眼科檢查是預防的第一步，建議40歲以上民眾每年至少做一次完整眼壓與視神經檢查。

傅柏元表示，傳統青光眼治療以藥物為主，多為眼藥水控制眼壓，但部分患者效果不佳或長期點藥造成眼部不適，如紅腫、過敏與乾眼。對此，嘉基近期特別導入「微脈衝青光眼雷射手術」，提供副作用低、恢復期短的選擇。

傅柏元說，微脈衝雷射手術是運用低能量雷射刺激睫狀體，降低房水分泌、促進排出，有效降低眼壓；在門診就可進行，整個手術過程約5至10分鐘，僅需局部麻醉，手術的疼痛感與術後發炎風險明顯低於傳統冷凍手術；眼壓過低或眼球萎縮的併發症機率也大幅減少，讓更多患者受益。