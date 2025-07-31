不是米飯熱氣蒸到流淚 早餐店業者求醫治「滑鼠手」不再哭

彰化縣35歲蕭姓早餐業者賣飯糰和苜蓿芽捲10多年，右手腕越來越麻痛，不但工作時痛麻，1個多月半夜痛到醒來，經介紹向中醫求治，確診為腕隧道症候群，經針灸4個穴位一個月才不再麻痛。

蕭姓業者到衛福部彰化醫院求治，她告訴中醫師黃鋒榮，經營早餐店十多年，近年右手腕逐漸麻痛，從指頭末稍麻痛到右手掌都麻痛，早上顧客趕時間上班上學，她必須加快動作包上百個飯糰和苜蓿芽捲，痛到掉淚，顧客還以為她被糯米飯蒸氣燻到眼睛，一個多月前嚴重到半夜也麻痛到醒，騎機車時她右手用力催油門就會麻到不能動。

黃鋒榮診斷蕭姓業者罹患俗稱「滑鼠手」的腕隧道症候群，致病原因來自不斷重覆用手腕力量包飯糰、菜捲，因正中神經在通過腕隧道時受到壓迫，手掌產生麻痛感覺，門診中患者工作類型包括電腦重度使用者、採茶除草的農夫、裝配員等職業人員，有年輕化趨勢。

黃鋒榮表示，從中醫角度來看，腕隧道症候群可用針灸舒通經絡，針灸前臂屈肌群的大陵、內關、合谷等穴位，配合遠端的曲池穴，也可搭配艾灸及薰藥洗使經絡溫熱暢通，減輕局部壓迫及減少發炎反應，如果麻痛症狀嚴重可服用活血化瘀、促進循環的中藥，通常一個月內能有效改善。