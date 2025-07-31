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大全聯8月起停用 LINE Pay 等6大支付！全面改用全聯自家全支付

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大全聯支付方式異動公告。全聯/提供
大全聯支付方式異動公告。全聯/提供

全聯31日發出通知，即日起大全聯（原大潤發）通路僅受理全支付PX PAY，包括LINE PAY、街口支付、支付寶、微信、台新PAY、阿發PAY，將從8月1日起全面終止使用。至於全聯超市本就僅受理全支付，支付工具並未調整。

配合通路整併進程，全聯於31日公告，即日起大全聯（原大潤發）門市僅支援集團自有支付工具「全支付PX Pay」，原先支援的LINE Pay、街口支付、支付寶、微信、台新Pay與阿發Pay等第三方支付，將自8月1日起全面停止使用。

至於原本即採用全支付系統的全聯超市通路，支付方式則維持不變。市場觀察，全聯藉此進一步統一支付生態系，強化會員數據整合與消費行為掌握，提升數位營運效益。

全聯集團加速整合集團資源，大潤發門市陸續換裝成「大全聯」，首家掛牌店為土城門市，全台招牌置換作業預計將於8月1日前完成20家門市更新。除通路品牌整併同步推進，會員經濟布局亦同步啟動，全聯近期已啟動PX Pay與聯名卡轉換活動，祭出限期內轉換贈點與高回饋優惠，持續擴大會員基礎，力拚集團會員數突破2,000萬人，穩固其在零售市場的領導地位。

除了電子支付異動外，根據全聯公告，8月1日起全聯福利卡與儲值卡將可於大全聯門市使用，PX Pay也將同步開放。同時，全聯商品禮券與電子禮卡亦將自同日起適用於大全聯通路。至於環保集點，將自8月1日起暫時停止使用，7月領取的抵用券可使用至8月31日止；另國民旅遊卡特約商店資格則自8月1日起不再適用。

全聯 全支付 大潤發 大全聯

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