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頭份交流道北上匝道將縮減車道施工5天 高公局籲通勤時段改道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
高公局為修復國道1號北上頭份交流道頭份方向北上入口匝道伸縮縫，8月4日上午9點至8日中午12點將施工並縮減車道寬度，對交通勢必造成干擾，且頭份交流道通勤時段車流量龐大，高公局請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。圖／高公局提供
高公局為修復國道1號北上頭份交流道頭份方向北上入口匝道伸縮縫，8月4日上午9點至8日中午12點將施工並縮減車道寬度，對交通勢必造成干擾，且頭份交流道通勤時段車流量龐大，高公局請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。圖／高公局提供

交通部高速公路局為修復國道1號北上頭份交流道頭份方向北上入口匝道伸縮縫，8月4日（周一）上午9點至8日（周五）中午12點將施工並縮減車道寬度，對交通產生干擾，且頭份交流道通勤時段車流量龐大，高公局請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。

高速公路局中區養護工程分局表示，施工期間欲使用國道1號頭份交流道頭份方向（台1線五岔路口側）北上入口的車輛，因頭份北上進入國道1號的車流量龐大，為避免部分車道施工造成壅塞，欲由頭份往國道1號北上的車輛駕駛人，可改由續行縣道124甲線至縣道124線路口迴轉，由東側交流道向國道1號北上往新竹行駛。

高公局中區養護工程分局強調，為維護道路行車安全，進行伸縮縫維護與施工是必要的工程，對車流造成影響勢難避免，請用路人配合及見諒。

中區養護工程分局呼籲用路人，上高速公路前請先蒐集相關路況，提前應變或避開施工壅塞路段；此外，行駛途中請注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警廣電台，以瞭解最新路況。

國道1號北上頭份交流道頭份北上入口匝道伸縮縫，8月4日上午9點至8日中午12點將施工並縮減車道寬度，對交通勢必造成衝擊，頭份交流道通勤時段車流量龐大，高公局請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。記者胡蓬生／攝影
國道1號北上頭份交流道頭份北上入口匝道伸縮縫，8月4日上午9點至8日中午12點將施工並縮減車道寬度，對交通勢必造成衝擊，頭份交流道通勤時段車流量龐大，高公局請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。記者胡蓬生／攝影

頭份 國道 高速公路

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