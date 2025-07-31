影／加熱菸有條件通過 國健署菸害防制組長：落實販售點管制與監控

近年來，隨著詐騙案件層出不窮，金融安全問題已成為社會關注的焦點。為配合政府打擊詐騙的政策，多家銀行陸續調降ATM金融卡的提領上限，以降低民眾資金遭受不法侵害的風險。截至目前，全台已有八家銀行實施相關措施，包括國泰世華、台灣銀行、中國信託、合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行、台新銀行及中華郵政。以下整理各銀行的實施時間與規定，幫助民眾了解最新提款限制。

2025-07-31 13:55