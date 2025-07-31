影／加熱菸有條件通過 國健署菸害防制組長：落實販售點管制與監控
WHO 直接指導的「世界控菸大會」，在歷經新冠肺炎疫情暫停7年後今年重新啟動，為與國際菸害防制接軌，董氏基金會今天舉辦論壇。董氏基金會執行長李志恒、國民健康署菸害防制組組長羅素英等人出席。
國健署日前公布指定菸品健康風險評估審查最新進度，有2家加熱菸業者、共14品項申請案有條件通過。對此國民健康署菸害防制組組長羅素英說明，近期2家業者14個品項有條件通過。是審查秉持科學實證、專業及保護公眾健康為最高目標。
羅素英表示，審查委員會做出最終決定，並要求業者禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦等易敏感族群；並落實販售點管制與監控；每年提交第三方公正監測研究調查給衛福部。委員會也建議加強後市場監控機制，保護兒童、青少年及孕婦。業者需遵守規定，違規者最重可撤銷許可執照。政府也將加強後市場監控及偵測機制，防治加熱菸品對國人健康的危害，以營造無菸害環境。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言