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影／加熱菸有條件通過 國健署菸害防制組長：落實販售點管制與監控

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，近期2家業者14個加熱菸品項有條件通過。是審查秉持科學實證、專業及保護公眾健康為最高目標。記者林澔一／攝影
國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，近期2家業者14個加熱菸品項有條件通過。是審查秉持科學實證、專業及保護公眾健康為最高目標。記者林澔一／攝影

WHO 直接指導的「世界控菸大會」，在歷經新冠肺炎疫情暫停7年後今年重新啟動，為與國際菸害防制接軌，董氏基金會今天舉辦論壇。董氏基金會執行長李志恒、國民健康署菸害防制組組長羅素英等人出席。

國健署日前公布指定菸品健康風險評估審查最新進度，有2家加熱菸業者、共14品項申請案有條件通過。對此國民健康署菸害防制組組長羅素英說明，近期2家業者14個品項有條件通過。是審查秉持科學實證、專業及保護公眾健康為最高目標。

羅素英表示，審查委員會做出最終決定，並要求業者禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦等易敏感族群；並落實販售點管制與監控；每年提交第三方公正監測研究調查給衛福部。委員會也建議加強後市場監控機制，保護兒童、青少年及孕婦。業者需遵守規定，違規者最重可撤銷許可執照。政府也將加強後市場監控及偵測機制，防治加熱菸品對國人健康的危害，以營造無菸害環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

董氏基金會今天舉辦菸控大會焦點論壇。記者林澔一／攝影
董氏基金會今天舉辦菸控大會焦點論壇。記者林澔一／攝影
董氏基金會今天舉辦菸控大會焦點論壇，基金會執行長李志恒（前中）、國民健康署菸害防制組組長羅素英（前右二）、台大醫院家醫部醫師郭斐然（前左二）等人出席。記者林澔一／攝影
董氏基金會今天舉辦菸控大會焦點論壇，基金會執行長李志恒（前中）、國民健康署菸害防制組組長羅素英（前右二）、台大醫院家醫部醫師郭斐然（前左二）等人出席。記者林澔一／攝影

監控 加熱菸

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