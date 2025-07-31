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誤以為洗腎害他貧血！醫機警助檢查 竟發現已大腸癌第三期

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
貧血是洗腎病人常見的併發症之一，洗腎患者若長期出現貧血等相關症狀，醫師呼籲應盡速就醫。圖／北醫附醫提供
貧血是洗腎病人常見的併發症之一，洗腎患者若長期出現貧血等相關症狀，醫師呼籲應盡速就醫。圖／北醫附醫提供

一位50多歲長期洗腎患者，一直有貧血症狀，他自認應該是「腎性貧血」，並未多想。直到醫師發現，患者就算打完三個月紅血球生成素療程，貧血也沒有改善，轉介至消化內科檢查才發現，他貧血的主因竟是大腸癌且已是第三期，幸癌細胞僅部分轉移至淋巴，即時給予治療後，目前恢復狀況良好。

台灣洗腎人口超過9萬人，平均每8人就有1人是洗腎病人，洗腎病人因為腎臟功能減退，導致紅血球生成素（EPO）下降，減少紅血球的產生，容易導致貧血，這種由慢性腎臟病（CKD）引起的狀況稱為腎性貧血，一般可藉由施打紅血球生成素改善。

北醫附醫腎臟內科主治醫師陳靜怡表示，腎性貧血嚴重度和腎功能損害的程度呈正相關，據統計，剛剛接受洗腎治療的第五期慢性腎臟病患者，超過8成以上都有腎性貧血，但通常打完三個月的紅血球生成素療程，貧血狀態都會改善。

有一位50歲的病人因為長期洗腎合併貧血，近來常常感到異常疲憊且貧血未改善，經轉介至消化內科，醫師問診後發現，病人排便習慣改變，且糞便有口徑變細的現象，進一步安排大腸鏡檢查，發現貧血的主因其實是大腸癌。

北醫附醫消化內科主治醫師陳文昭說，許多洗腎腎友出現貧血症狀，常不以為意，等到發現是其他疾病引起的貧血，常常都已經是晚期，像是上述的患者，被診斷大腸癌已是第三期，所幸癌細胞僅有部分轉移至淋巴，臨床還有效果佳的藥物可以使用，目前經過治療已恢復良好。

除了大腸癌以外，貧血也可能是胃癌警訊，陳文昭說，有位80多歲老奶奶，同樣也是洗腎患者，雖然有固定施打紅血球生成素，但仍有貧血現象，近期常常感受到腹部不適、疲倦、走路會喘，甚至排黑便，才至消化內科就醫，經檢查竟然是胃癌。

陳文昭說，消化道從食道到肛門等各個部位都可能出血，許多消化道疾病一開始的症狀就是貧血；而洗腎等腎功能不佳的病人，容易在消化道出現血管異常增生，這些不正常的血管通常增生在表淺部位，常因吞食食物磨破增生血管引發出血，進而導致貧血。由於兩種情況都會出現貧血，可能讓洗腎病人忽視消化道疾病的警訊。

陳文昭建議，洗腎病人若長期出現貧血等相關症狀，應保持警覺，留意排便情形及糞便顏色形狀，若有異狀也應與主治醫師討論；50到74歲的民眾可善用2年1次的免費糞便潛血檢查篩檢是否有大腸癌風險。

洗腎 醫師 腎臟病

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