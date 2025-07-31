中華電信凌晨斷訊！護理師call不到醫師 見患者快「薯條」嚇傻

中華電信今凌晨起傳出大規模通訊異常災情，無法正常撥話，使許多民眾的工作受到影響，而正在值夜班的醫護人員，今天清晨也經歷一場「斷訊驚魂記」，臨時要開刀找不到麻醉護理師、有急重症患者進急診，找不到住院醫師；台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇也在臉書分享，清晨的驚魂記，感嘆哪天如果戰爭爆發，只要切斷訊號，就會遇上病人有事突然找不到醫師求助的事件。

「手機完全打不出去，也接不到電話」不少醫護人員於社群平台抱怨，中華電信斷訊讓他們清晨直接進入超高壓戰備狀態，許多夜班值班護理師，完全聯繫不到值班、麻醉醫師，光是找人就花了好一段時間。有護理師於社群分享，急診已經夠忙了，因為斷訊，要找醫師，得衝上值班室找人，用力敲門吵醒醫師，才能救患者。

不過醫護團隊快速因應，得知是中華電信斷訊後，值班醫師直接坐在桌機前休息，連去上廁所都得快速解決，深怕錯過電話，導致錯失就任時機；還有護理師說，聯繫不到醫師真的很害怕，患者都要「薯條了」（死掉了），還得在院內先找醫師。

姜冠宇也遇到中華電信的斷訊災情，於臉書上提及，昨天護理師的手機突然聯繫不上，才發現是通訊出問題，雖然院內都桌機，不過如果值班醫師去上廁所或買東西，可能就會錯過護理站緊急通知，呼籲電信業者要維持特定區域的訊號穩定。

姜冠宇說，很多醫療單位使用員工簡碼撥號，這項服務大多是中華電信提供，所幸清晨還能臨機應變用Line聯繫，但民眾也要知道，哪一天戰事爆發，訊息被先發制人切斷，就會遇上病人有事突然找不到醫師求助。

斷訊災情清晨也發生在長庚體系，長庚醫院回應，發現中華電信斷訊後，院內立刻啟動應變機制，反應迅速，改用其他的網絡聯繫，並未因為聯繫不到值班醫師或是護理師，而延宕救治患者的時間。