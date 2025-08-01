初代卡司全球告別巡迴！ 經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年

在華麗舞會上，羅密歐與茱麗葉初次邂逅，兩雙年輕而澄澈的眼神在眾人之中交會的瞬間，便深深烙印在彼此心底。圖／聯合數位文創提供

被譽為「二十一世紀最偉大流行音樂劇」、累積全球觀賞人次超過650萬的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，正式宣布將於2026年1月再度登台。特別的是，這次全球25週年紀念巡演，將是《羅密歐與茱麗葉》音樂劇初代卡司最後一次演出，臺灣也將帶來北中南三地、為期一個月最盛大的告別之旅，讓所有粉絲有機會直接向初代羅密歐-達米安、初代茱麗葉-希西莉亞說再見。25週年紀念巡演、初代卡司最終回，經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》本周五（8/1）中午12點 udn售票網 早鳥最低9折起開賣！

初代羅密歐-達米安、初代茱麗葉-希西莉亞 傳奇最終章

《羅密歐與茱麗葉》音樂劇製作團隊宣布，此次25週年演出，將是達米安與希西莉亞最後一次以初代羅密歐與茱麗葉身份共同站上舞台，在全球告別巡演後將畫下句點。談到這段即將結束的旅程，達米安坦言內心萬分不捨，並表示非常期待再次與臺灣觀眾重逢，「未來，我會非常想念各位。」希西莉亞則回憶起二十五年前法國首演的盛況，形容那是一場美好且偉大的冒險，「能夠飾演茱麗葉，是我一生中最幸運的事之一。」她更深情表示，這段不可思議的旅程將永遠烙印在心底。對無數觀眾而言，達米安與希西莉亞的同台演出早已超越角色本身，成為青春記憶與情感連結的象徵，告別消息一出，許多劇迷紛紛在網路上表達不捨「以後再也看不到初代了！」、「什麼！！超難過！」、「從小就是看他們的DVD長大的啊！」「這是我人生第一齣音樂劇！」這場25週年全球告別巡迴，無疑將是一場華麗、盛大、初代卡司向粉絲告白的深情之旅。此外，製作團隊也透露，本次演出將邀請更多卡司加入，驚喜名單將陸續公布，勢必為觀眾帶來全新的震撼與感動。

對茱麗葉一見鍾情的羅密歐，闖入卡布雷特伯爵家，在陽台前和茱麗葉互表愛意。圖／聯合數位文創提供

臺灣北中南三地巡演，最華麗盛大的告別之旅

由法國樂壇教父級大師 Gérard Presgurvic 費時兩年，成功打造融合流行音樂、古典樂與音樂劇精髓的超強鉅作，經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》2001年在巴黎首演後便轟動全法，並迅速成為全球最受歡迎的法語音樂劇之一。羅密歐由深情俊朗、嗓音極具穿透力的達米安·薩格（Damien Sargue）飾演，茱麗葉則由擁有天籟嗓音與空靈氣質的希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）演出，自2001年首演以來，兩人便以無可取代的魅力，為《羅密歐與茱麗葉》奠定經典風格，其歌聲與詮釋早已成為劇迷心中難以超越的標竿，多年來，初代《羅茱》的影像、錄音與舞台片段持續在全球各大社群與音樂劇圈中廣為流傳，深深影響無數觀眾對「愛與命運」的想像。

主辦單位表示，除了演員們極具魅力的演出之外，《羅密歐與茱麗葉》以磅礴流行的音樂、極具現代感的編舞重新詮釋莎士比亞經典悲劇，也是深受臺灣觀眾喜愛的原因之一，自2018年《羅密歐與茱麗葉》首次於臺北演出，逾兩萬五千名粉絲如癡如醉、佳評如潮後，2023年再度於臺中國家歌劇院大劇院、台北流行音樂中心、高雄衛武營國家歌劇院三地展開廿週年巡演，不僅創下該劇首次橫跨三城演出紀錄，更締造驚人票房成績。而這次25週年回歸，是最經典的初代卡司最後一次演出，預料將再掀起粉絲搶購熱潮，也期待能為臺灣劇場界注入全新的震撼與能量。

為了維洛納的和平，埃斯卡勒斯親王下令禁止城市裡的武力鬥爭。圖／聯合數位文創提供

暴力色彩美學 紅與藍對比突顯兩大家族對峙

改編自莎士比亞愛情名作的《羅密歐與茱麗葉》音樂劇，以法國獨樹一格的「演唱會」形式製作打造，特別強調「音樂」與「演員魅力」，以「歌」帶「戲」是法式音樂劇製作的順序與模式，藉由歌曲詠唱以及雋永詞彙的表達，再加上多樣化背景音樂襯托，讓演員的情緒起伏及情感傳遞更加深刻且不「言」而喻。而《羅密歐與茱麗葉》音樂劇更是典型代表，劇中大量膾炙人口的歌曲，如〈世界之王〉、〈愛〉、〈陽台〉、〈維洛納〉、〈麥布女王〉、〈無論美麗還是醜陋〉等，不只讓觀眾在聽覺上大飽耳福，更能成功將戲劇的氛圍感染予觀眾，深刻的感受羅密歐與茱麗葉的歡樂與心痛。

《羅密歐與茱麗葉》故事描述一對分屬於維洛納城兩大世仇家族的青年男女—羅密歐與茱麗葉之間剎那又永恆的密戀，這段受到家族反對、命運限制，最後以悲劇收場的愛情故事。為表現兩大家族對立緊張情勢，製作團隊在服裝設計上結合都市與巴洛克風格，透過紅與藍對比色彩突顯兩大家族的對峙。羅密歐所屬的蒙特鳩家族以藍色民族風、透明感為特色並搭配銀色系配件，運用鮮少出現於禮服設計的牛仔布料，表現出浪漫不羈的自由風格，象徵家族成員對家族的忠誠與自信。茱麗葉所屬的卡布雷特家族，以紅色作為主調，並以金色與黑色點綴，華麗高質感的軍裝，保守簡潔，傳遞資產階級家族驕傲富裕且重視原則與紀律的風格。值得一提的是，劇中茱麗葉在聖壇前與羅密歐合唱<愛Aimer>一曲時，因兩人的愛打破了仇恨的藩籬，這一幕，茱麗葉身上的顏色，已由鮮紅轉為紅藍混合而成的紫色。

從問世以來，《羅密歐與茱麗葉》已被改編成無數版本，至今巡演超過18個國家，更被譯為14種語言版本，以各種形式在全世界演出，魅力狂掃全球。法國《世界報》評論這部音樂劇：「如果一生只看兩部莎士比亞戲劇，這絕對是其中之一！」《羅密歐與茱麗葉》音樂劇利用歌曲貫串全劇，為耳熟能詳的經典愛情故事增加新味，一首首貼近人心的情歌，讓羅密歐與茱麗葉之間的愛情不再只是故事，而是一場讓每一位觀眾都能感同身受的經歷。

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