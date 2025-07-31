安捷訓練機降錯跑道 運安會公布調查報告揭十項發現

國家運輸安全調查委員會（運安會）日前發布一份有關安捷飛航訓練中心訓練機誤落施工跑道的調查報告。報告指出，2024年8月24日，安捷一架DA-40NG型訓練機（編號AFA62，登記號碼B-88003）執行由台東機場出發、依序飛往台南機場、松山機場並返回臺東機場的儀器越野飛行訓練，於臺南機場進場落地時誤使用未經指定、且施工封閉中的36L跑道進行連續起降（Touch and Go）。所幸飛行訓練順利結束，飛機與機組人員均安。

根據《運輸事故調查法》及國際民航公約第13號附約規定，運安會作為獨立調查機關，負責本案調查。參與調查機構包括交通部民用航空局與安捷飛航訓練中心。調查報告草案於2025年5月9日經第75次委員會議初審後函送相關機關提供意見，並於2025年7月11日經第77次委員會議審議通過。

調查報告指出，本事故共發現十項調查事實。其中與可能肇因有關的重點包括：該機組員使用臺南機場36R跑道VOR儀器進場程序，因導航精度較低，在目視轉換階段誤將前方36L跑道辨識為指定使用的36R跑道，且缺乏平行跑道操作經驗，導致錯誤落地。此外，機組員可能因專注於落地操作出現注意力侷限，未察覺跑道標示與視覺輔助設施已顯示該跑道為施工封閉狀態。

報告也指出，安捷訓練中心在事故前的相關訓練與標準作業程序中，未涵蓋跑道識別與確認的完整內容。航機所搭載Garmin G1000電子飛行儀表系統，其資料庫設定與實際航圖內容存在1度差異，若未手動校正可能影響導航精確度。事故機組員並未確認資料庫設定與實際航向是否一致。

調查亦發現，塔臺與飛航組員在飛機進場過程中均未即時察覺進場跑道錯誤，飛機降落於施工中跑道，存在潛在撞擊車輛與障礙物的風險。

此外，報告確認機組人員具備合法有效的飛航資格與體檢證，飛行前身體狀況正常，航機亦無維護異常紀錄，排除人為與機械失誤因素。臺南機場施工跑道的視覺標示除缺乏間距300公尺內的封閉標線外，其餘均符合相關規範。

針對改善措施，運安會原擬向安捷建議強化機組員落地跑道確認程序與訓練，並要求正確使用導航設備、確認儀表設定與航圖一致。安捷已於2025年4月6日回應並辦理改善，運安會因此不再重複提出建議。

另原擬向國防部空軍司令部建議提升塔臺對非精確進場航空器的監視與提醒作業，該單位已於2025年6月6日回覆辦理情形，運安會亦未再提出建議。