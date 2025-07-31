快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

安捷訓練機降錯跑道 運安會公布調查報告揭十項發現

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國家運輸安全調查委員會（運安會）日前發布一份有關安捷飛航訓練中心訓練機誤落施工跑道的調查報告。報告指出，2024年8月24日，安捷一架DA-40NG型訓練機（編號AFA62，登記號碼B-88003）執行由台東機場出發、依序飛往台南機場、松山機場並返回臺東機場的儀器越野飛行訓練，於臺南機場進場落地時誤使用未經指定、且施工封閉中的36L跑道進行連續起降（Touch and Go）。所幸飛行訓練順利結束，飛機與機組人員均安。

根據《運輸事故調查法》及國際民航公約第13號附約規定，運安會作為獨立調查機關，負責本案調查。參與調查機構包括交通部民用航空局與安捷飛航訓練中心。調查報告草案於2025年5月9日經第75次委員會議初審後函送相關機關提供意見，並於2025年7月11日經第77次委員會議審議通過。

調查報告指出，本事故共發現十項調查事實。其中與可能肇因有關的重點包括：該機組員使用臺南機場36R跑道VOR儀器進場程序，因導航精度較低，在目視轉換階段誤將前方36L跑道辨識為指定使用的36R跑道，且缺乏平行跑道操作經驗，導致錯誤落地。此外，機組員可能因專注於落地操作出現注意力侷限，未察覺跑道標示與視覺輔助設施已顯示該跑道為施工封閉狀態。

報告也指出，安捷訓練中心在事故前的相關訓練與標準作業程序中，未涵蓋跑道識別與確認的完整內容。航機所搭載Garmin G1000電子飛行儀表系統，其資料庫設定與實際航圖內容存在1度差異，若未手動校正可能影響導航精確度。事故機組員並未確認資料庫設定與實際航向是否一致。

調查亦發現，塔臺與飛航組員在飛機進場過程中均未即時察覺進場跑道錯誤，飛機降落於施工中跑道，存在潛在撞擊車輛與障礙物的風險。

此外，報告確認機組人員具備合法有效的飛航資格與體檢證，飛行前身體狀況正常，航機亦無維護異常紀錄，排除人為與機械失誤因素。臺南機場施工跑道的視覺標示除缺乏間距300公尺內的封閉標線外，其餘均符合相關規範。

針對改善措施，運安會原擬向安捷建議強化機組員落地跑道確認程序與訓練，並要求正確使用導航設備、確認儀表設定與航圖一致。安捷已於2025年4月6日回應並辦理改善，運安會因此不再重複提出建議。

另原擬向國防部空軍司令部建議提升塔臺對非精確進場航空器的監視與提醒作業，該單位已於2025年6月6日回覆辦理情形，運安會亦未再提出建議。

日經 南機場 運安會 安捷航空

延伸閱讀

圖表看時事／永裕興18號失蹤逾4年 圖解瓶中信如何漂到愛爾蘭

康橋校車隧道翻車事故 運安會指「車輛超速、車道磨光損壞」為主因

台鐵平溪線出軌撞破月台水泥 運安會揭肇事原因促建立輪重管理機制

陸啟用M503新航線 專家：無涉我民用飛航我方恐難置喙

相關新聞

西南風強風軸北擴 粉專：雷雨帶源源不絕台中市區雨量突破300毫米

中南部還在下大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，台中市區雨量今天凌晨到上午9時40分突破300毫米，超乎預...

中華電信手機凌晨大斷訊 嘉義也傳災情撥打接聽全不通

中華電信手機用戶凌晨起，手機沒辦法撥打也不能接聽，網路能正常連線，上午7時仍未恢復正常，讓許多急用的用戶心急；用市話撥打...

行的安全在哪？審計部：去年兒童交通死傷逾1.2萬人

為擺脫「行人地獄」標籤，行政院投入400億推動提升人行安全計畫，並設定2030年前道交事故死亡人數降低50％目標，但行人...

午後大台北、各山區有大雨 氣象署：今晚起中南部降雨再擴大

受西南風影響，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，近期天氣不穩定，上午中南部降雨明顯，下午中部降雨減少，但中南部要留意大雨...

中華電信全斷訊！值班醫師曝昨晚就不通 危險狀況「只能護理站待命」

今天凌晨國內多處民眾反應手機無法通訊，各地均有狀況傳出，疑為中華電信訊號出現故障。就連醫師也表示，晚上在醫院值班突然與護...

影／南投豪雨狂襲 累積雨量破600毫米 水里、信義、國姓停班停課

受西南氣流影響，南投縣昨深夜至今晨大雷雨不斷，陸續傳出道路坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區淹水。南投縣政府上午7時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。