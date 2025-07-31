開放加熱菸使用 戒菸醫批：有條件通過恐是「空頭支票」 無逐一罰則

國健署日前宣布，通過2家加熱菸業者，總計14款品項加熱菸，有條件通過審查，未來加熱菸將可「合法」在台灣販售。董氏基金會今分享參與「世界控菸大會」的成果，台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，國健署獨創有條件通過審查，且這些有條件並未有逐一罰則，雖國健署稱最嚴重可下市，但何謂嚴重皆未對外說明，有條件形同是保障條款，對國人健康的空頭支票；國健署回應，皆有法規逐一監控。

「加熱菸並沒有戒菸效果，反而會讓吸菸者抽更多」郭斐然分享，此次於世界控菸大會發表的研究，一位紙菸使用者每天平均抽15.2支，後來改用加熱菸，每天平均抽的菸數達到19.3支，如果是一開始使用加熱菸者，後續改只抽傳統紙菸，抽菸率才有下降，下降約21％。

而國際菸草公司分析2019年到2021年的資料顯示，使用加熱菸後有七成的人不再抽菸。郭斐然表示，這是模糊視聽的資料數據，菸草公司所謂的不抽菸，是指有減少菸品使用就稱為不抽菸，仔細看資料內容，僅有10％的人完全戒菸，但有高達90％成為紙菸與加熱菸的「雙重使用者」。

郭斐然強調，對於健康的危害評估，只有吸菸與不吸菸兩種選項，並沒有吸紙菸與抽加熱菸的差別，這些都是抽菸。他提出一項吸菸量與心臟病發生率的分析研究，有一人每天抽20支菸，發生心臟病的機率是沒有吸菸的人1.9倍，如果此人的吸菸量減半，每天抽10支，對於罹患心臟病的風險，僅降低至1.81倍，若減至每天抽5支，仍有1.7倍的風險，唯一能減少罹病風險的方式為「完全戒菸」。

國健署近期核准加熱菸，未來可在台販售。郭斐然表示，台灣獨創「有條件通過」一詞，審查結果本該只有通過與不通過，卻為了菸商，開出「有條件通過」，要求菸商必須要委託第三方監控、定期繳交加熱菸使用率、不良事件、易感族群調查及使用模式監測研究資料等，國健署雖說業者若未履行，將依法處理，最重可廢止原核定，但沒有說，如果任一條「有條件」通過的項目，沒有做到會什麼罰則？或國健署有任何監控機制？此說法對他而言，就是一項空頭支票，替菸商開門。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，有條件通過的每一項目，都能依照菸害防制法要求業者，只要業者被發現未履行其項目，第一步會先要求限期改善，限期改善未能完成，最嚴重則是可要求下市，每一條都設有相關罰則，會依照不同的項目，對應不同的法規處理，如菸商廣告宣傳，則以菸害防制法第9條開罰。

郭斐然說，世界控菸大會中，已有國家提出對於加熱菸、電子煙的戒斷方式，且已有藥物可以協助戒斷，但在台灣，戒除紙菸的門診有補助，但是加熱菸卻沒有，如今加熱菸即將上市，也成另一項隱憂；羅素英表示，該項目將會再進一步討論。

加熱菸正式上市時間，國健署指出，將依照業者的送審資料通過後才會上市，加熱菸販售的地點，全依業者的規畫，但前提是不得違反菸害防制法。台北市衛生局健康管理處副處長許芳源表示，因應加熱菸上市，北市早在三年前，就已經通過《新興菸品管理自治條例》，加熱菸不得在高中以下學校周邊50公尺販售，即使便利商店被准許可販售加熱菸，但是只要在學校周邊50公尺的便利商店，就是不得販售，否則將可依照自治條例，對業者開罰最高5萬元。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，無奈政府通過讓加熱菸上市，目前加熱菸常常以「幫助戒菸」當作口號，許多實證都指出，並無此事，政府應規定加熱菸盒上不得出現「IQOS」（我戒除一般菸品）等違法且誤導的文字，也倡議應符合世界衛生組織（WHO）的菸害防治六大策略MPOWER。

MPOWER包括，Monitoring監測菸品使用與預防政策、Protect透過無菸環境的立法保護人們免受菸品危害、Offer提供戒菸協助、Warn透過菸盒包裝圖文和大眾媒體警示菸品危害、Enforce加強執行菸品廣告、促銷和贊助禁令、Raise提高菸草稅。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康