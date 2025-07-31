溫暖能量發送中！台灣失智症協會攜手「胡子碰碰OHIGE no PON」展開跨國公益聯名合作

台灣失智症協會與日本知名插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」攜手合作，展開一場跨國且充滿溫度的交流。透過作者金澤信筆下溫暖明亮的創作風格，重現「失智症十大警訊」插圖，並推出公益聯名周邊，透過暖能量發電機「胡子碰碰OHIGE no PON」，讓失智症相關訊息能夠以更親切且貼近生活的方式被理解。

有你共創數位旗下日本IP「胡子碰碰OHIGE no PON」是插畫家金澤信筆下的狗狗角色，和有著各式各樣鬍子的朋友們一起生活在鬍子森林。胡子碰碰個性熱心助人，經常對周遭的朋友伸出援手。此次與台灣失智症協會合作，金澤信特別繪製胡子碰碰和另一個角色啵啵老爺子，以胡子碰碰溫柔地幫助朋友的視角為出發，帶入生活化的場景，重新設計「失智症十大警訊」插圖，以更親切、活潑的方式傳遞失智症資訊。

失智症十大警訊。圖／有你共創提供

作者金澤信本身亦是失智症家屬，因經歷過父親確診的歷程，對失智家庭的心情、挑戰與需要，有著非常深刻的體會情感，此次也親自拜訪台灣失智症協會，與失智者們交流，並一同以「胡子碰碰OHIGE no PON」故事中廣受喜愛的「小花」羅德里格斯為主題創作，度過一段溫馨充實的時光。

「胡子碰碰OHIGE no PON」作者金澤信拜訪台灣失智症協會、與失智者互動交流。圖／有你共創提供

「胡子碰碰OHIGE no PON」首次與台灣失智症協會合作，推出兩款公益聯名商品，分別為胡子碰碰壓克力隨身吊飾及彩虹筆。印有胡子碰碰圖案的壓克力吊飾，搭配提供失智者配戴的緊急連絡卡，希望透過胡子碰碰溫暖又可愛的形象，拉近年輕人與家中長輩的距離，也鼓勵年輕族群主動關注失智症議題。另一款小花彩虹筆，設計靈感源於失智家庭的真實故事，用彩虹的七種顏色來代表一週七天，幫助失智者記住當天是星期幾。這次「小花」羅德里格斯變身對應彩虹的七種不同顏色，搭配七色筆身，成為別具意義的聯名商品。

「胡子碰碰OHIGE no PON」公益聯名商品透過平台捐款支持即可獲得（https://forms.gle/YVC7s4rDKe3e19RZ6）