豬肉飆漲供應吃緊「貴森森」 台東8月增休市3天

全台嚴重缺豬，導致豬肉價格飆升，每公斤豬肉價格已經突破百元，台東縣傳統市場肉攤也因缺豬「貴森森」。為調節市場價格，不僅全國肉品市場都暫停交易，台東家畜肉類公會公告，8月增加休市3天。民眾說，「豬肉貴，少吃一點就好」。

台東縣家畜肉類商業同業公會表示，豬價飆漲是因為全台大缺豬，加上這幾天西部大淹水，主要豬隻產地傳出損失，價格近期恐不會降下，除正常每周一、二固定休市2天外，另增加8月8日、15日及22日休市3天。

今天市區中央市場開市，豬肉攤一樣開賣，卻吸引不少民眾買肉，但過去不太會詢問價格，現在真的是斤斤計較，因為豬肉時在太貴了。有民眾說，「豬肉貴，就少吃一點，多吃青菜養身囉」。也有市民開玩笑表示，改吃魚肉，降膽固醇。

豬肉攤的老闆表示，現在這價格實在無法自己吸收，能賣多少算多少，把進貨量控制成本內就好。另也有攤販說，成豬價格從去年底就維持在每公斤逾90元左右，今年初開始就一直漲價，現在更貴了，為成本變高，就怕消費者不接受。