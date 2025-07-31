行的安全在哪？審計部：去年兒童交通死傷逾1.2萬人

為擺脫「行人地獄」標籤，行政院投入400億推動提升人行安全計畫，並設定2030年前道交事故死亡人數降低50％目標，但行人遭撞死傷事故仍頻傳，審計部最新決算報告指出，政策執行不佳，部分縣市行人傷亡仍嚴峻，尤其造成兒童交通事故死傷人數居高不下，去年竟有高達1萬2037名兒童因交通事故釀死傷，要求交通部研謀善策。

今年5月19日發生三峽重大交通事故釀4死12傷震驚社會，未料2個月後，7月19日再發生乳癌權威、衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正過馬路時遭撞不治。

審計部最新總決算報告指出，根據交通部統計，2024年道路交通事故共有39萬3882件，造成2950人死亡，其中行人死亡人數為366人，雖較2023年死亡人數分別減少73人，減幅2.41％及14人，減幅3.68％，仍與行政院揭示2024年整體死亡人數下降5％、行人死亡人數下降7％目標差距甚大。

依照各縣市2024年30日死亡人數統計，以高雄市、台中市、桃園市、台南市及新北市等最高，死亡人數分別為 311 人、288 人、287 人、277 人及 269人；若以各縣市每10萬人傷亡數統計，則以台中市、台南市、屏東縣、新竹市及花蓮縣等最高，分別為3288人、3206人、2863人、2628人及2588人，顯示部分市縣交通事故造成民眾傷亡情形仍為嚴峻。

報告揭露，為改善道路交通安全，已持續推動提升行人交通安全措施，但執行成效與目標有相當差距，且部分市縣交通事故死傷情形仍嚴峻，兒童交通事故死傷人數也居高不下。

報告指出，統計22018年至2024年兒童交通事故死傷人數，2018年9219人、2019年9844人、2020年9999人、2021年8705人、2022年9307人、2023年暴增至11858人、2024年更增至12037人。要求交通部研謀善策，並偕同地方政府持續滾動檢討相關交通安全政策，以維護人民通行權益。

交通部回覆，將持續協助成效落後市縣改善，透過跨部會及各市縣力量全力投入，以有效提升道安成效；另針對兒童交通問題，已研提相關法規與政策，並陸續完成各項行人交通安全設施。