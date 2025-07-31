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午後大台北、各山區有大雨 氣象署：今晚起中南部降雨再擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣不穩定，中南部今要留意大雨或局部豪雨。本報資料照片
天氣不穩定，中南部今要留意大雨或局部豪雨。本報資料照片

受西南風影響，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，近期天氣不穩定，上午中南部降雨明顯，下午中部降雨減少，但中南部要留意大雨或局部豪雨；午後大台北及各山區有大雨。今晚西南風帶來水氣再度擴大，中南部降雨會再擴大，一路下到到明天清晨。 

趙竑指出，昨天到今天上午9時降雨量，中南部及台東比較顯著，昨天一整天高雄市桃源區累計雨量達927.5毫米， 嘉義梅山鄉也有605.5毫米。昨天最大3小時時雨量，近山區的高雄桃源及嘉義縣阿里山都逾200毫米，雨勢達短延時大豪雨。今天到上午9時，除了南部繼續下雨，台中、彰化及南投也明顯降雨，台中及南投都接近300毫米。

趙竑指出，目前從中南半島延伸到台灣，甚至靠近菲律賓外海、琉球南方海面這一區塊，對流發展旺盛，處於不穩定區域。因為慢慢靠近陸地，竹節草颱風今早減為熱帶性低氣壓，會再慢慢減弱；在遠洋的柯羅莎颱風對台灣沒有影響。

趙竑指出，現在西南風風速最強區塊為呂宋島到菲律賓東方海面，對流很旺盛。台灣雖不是西南風最強的範圍，因西南風加上地形交互作用，仍然造成明顯降雨。目前雨勢較大在苗栗、台中及南投北邊，中南部則以山區為主；。屏東及恆春半島仍有西南風移入水氣帶來降雨。 

中央氣象署上午針對苗栗以南等11縣市發布豪雨特報，其中台中市、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到明天下午。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(31)日台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、雲林縣山區及台南市山區有局部豪雨或大豪雨，屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗、雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

受西南風沉降影響，在氣溫方面，趙竑指出，苗栗以北、宜蘭高溫可達34、35度；中部、花蓮及台東32-33度；南部29-30度。

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供
昨天及今天凌晨到上午9時降雨累計。圖／中央氣象署提供
昨天及今天凌晨到上午9時降雨累計。圖／中央氣象署提供
今明降雨預報。圖／中央氣象署提供
今明降雨預報。圖／中央氣象署提供

豪雨 屏東縣 南投縣

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