林柏宏《96分鐘》肩扛鬥勇重任 憶與蔡凡熙車廂打戲直呼「太痛苦」

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於9月5日全台盛大上映。近期火熱釋出正式預告，從台北鬧區爆炸威脅延伸至高鐵密閉車廂內的極限對決，緊湊節奏引爆全網期待！

災難動作鉅獻《96分鐘》，故事設定在限時爆破的高鐵列車上，在驚險絕境中展開分秒必爭的生死接力。作為今年台北電影節開幕片首映場秒殺完售，《96分鐘》話題與口碑持續延燒，預告中不僅可見強力卡司林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁突破以往形象演出災難動作場面，更揭露暗藏炸彈的高鐵列車不只一台，當炸彈威脅全面擴大：「誰停，都會爆炸！」拆彈專家林柏宏不僅需在有限時間內拆解危機，更在心愛之人與多數乘客性命之間，面臨最艱難的人性抉擇。

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》將於9月5日全台盛大上映。圖／聯合數位文創提供

為戲增重曬黑的林柏宏飾演退役拆彈專家，不只肩負全車乘客的生命安全，一場與蔡凡熙在高鐵車廂內的激烈打戲，林柏宏回憶拍攝過程直呼「太痛苦！」顛覆暖男形象的蔡凡熙飾演因創傷黑化的神祕客，一襲黑衣與全身大面積的燒傷妝容震撼登場，每次拍戲前需花近四小時完成特殊妝容的蔡凡熙坦言：「隨時都在引爆自己。」驚豔表現讓導演洪子烜盛讚其演出既可怕又讓人心疼。

災難動作鉅獻《96分鐘》預告以台北市中心的大規模爆炸威脅為開端，延伸至高鐵車廂內的密閉對決，不僅揭露角色間錯綜複雜的情感糾葛，更展現封街拍攝的震撼規模與緊湊場面。在動作、特效與攝影團隊的密切合作下，加上攝影指導王金城的流暢運鏡，《96分鐘》打造出極具臨場感的精彩動作場面，成果也讓導演洪子烜相當滿意：「《96分鐘》是為大銀幕而生的電影，希望能讓更多觀眾為台灣電影感到驕傲。」