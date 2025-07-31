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西南風強風軸北擴 粉專：雷雨帶源源不絕台中市區雨量突破300毫米

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
西南氣流影響，中央氣象署上午針對苗栗以南等11縣市發布豪雨特報。本報資料照片
西南氣流影響，中央氣象署上午針對苗栗以南等11縣市發布豪雨特報。本報資料照片

中南部還在下大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，台中市區雨量今天凌晨到上午9時40分突破300毫米，超乎預期的劇烈降雨。西南風強風軸北擴，雷雨帶源源不絕。雨勢相當猛烈，而且持續中。

中央氣象署上午針對苗栗以南等11縣市發布豪雨特報，其中台中市、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到明天下午。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(31)日台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、雲林縣山區及臺南市山區有局部豪雨或大豪雨，屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗、雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

豪雨 屏東縣 南投縣

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