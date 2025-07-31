協助災區重建 勞動部成立災後防護指揮所

丹娜絲颱風造成嘉義、台南等地區石綿建材房舍嚴重毀損，為避免災後民眾及作業人員在拆除與清理過程中暴露於石綿風險以及強化相關作業安全，勞動部前進災區並在當地設置「災後重建防護指揮所」，就近了解與協調指揮相關防護資源。

勞動部也於災區設立「災後防護服務站」，並組織輔導團，針對受災戶屋頂損毀之後續修繕安全，主動提供宣導、輔導及諮詢服務，協助落實個人防護與作業安全措施。

職安署表示，石綿為一級致癌物，在屋瓦浪板的拆除與重建過程中，應守住安全底線，因應風災後石綿拆除清理作業危害，已啟動災後輔導協助機制，購置6,000組石綿防護包，優先於台南市七股區及新營區設立勞動部「災後防護服務站」，提供作業人員防護包及石綿防護諮詢等協助措施。

職安署說明，31日增設後壁區及白河區兩處防護服務站，同時與地方政府安衛專責人員、工安輔導團、財團法人職業災害預防及重建中心，以及中、南部營造業職業安全衛生促進會組成輔導團前往現場巡查，協助落實個人防護與作業安全措施。

為使石綿防護資源能更有效提供給有需要的民眾與作業者使用，勞動部已前進災區並在當地設置「災後重建防護指揮所」，就近了解與協調指揮相關防護資源。

除了目前已完成設置防護服務站之外，勞動部也持續積極尋求與受災地區各地方政府與地方資源節點合作對接，與縣市政府和公所保持密切聯繫，持續擴大協助的量能，若有防護服務設站需求與相關防護輔導，勞動部「災後重建防護指揮所」會就地方需求提供民眾協助。

另為即時且有效保護災後民眾與作業人員免於暴露石綿粉塵並預防災害事故，勞動部為因應災後緊急特殊情況，於7月25日發布《因應災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則》，作業人員應至少配戴N95等級以上防塵口罩，並搭配護目鏡、防護手套(已裝設於防護包提供作業人員使用)、工作服、防護鞋等個人防護裝備；如從事屋頂作業，亦應落實墜落防範措施，以確保整體作業安全。

此外，職安署已辦理「石綿及人造石有害粉塵呼吸防護補助計畫」，提供呼吸防護具補助，為確保協助災害重建作業安全與健康，也將擴大補助對象至從事石綿屋瓦、浪板拆除清理業者，並簡化申請程序等，方便有需求的民眾與業者申請與運用。