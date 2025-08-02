中暑不只是沒防曬 醫籲避免「5大NG飲食習慣」：多喝常溫水

根據日媒「Esse-online」報導，夏季高溫持續不退，梶之木內科醫院院長梶尚志醫師提醒，除了補充水分與鹽分，日常飲食習慣也可能悄悄提高中暑風險。以下5大「NG習慣」，你中了幾項？

1. 不吃早餐

人體在睡眠期間已經出汗、處於輕度脫水狀態，若早上空腹出門，能量與水分不足將使體溫調節功能下降、注意力降低。建議即使再忙碌，也應簡單吃點香蕉、優格、味噌湯等補充熱量與水分。

2. 過度依賴含糖飲料

雖然口渴讓人容易選冰涼汽水或果汁，但高糖飲品會讓血糖升高並產生「隱性脫水」，此外也會降低正餐食欲，造成營養不良，應優先選擇水、麥茶或含鹽電解水。

3. 過度減鹽

雖然控制攝取鹽分有益心血管健康，但夏天大量流汗時若鹽分不足，易引發水分失衡、倦怠、頭暈等中暑徵兆。適量攝取味噌、日式醃梅、鹽昆布等富含礦物質的含鹽食材，有助維持體內電解質平衡。

4. 偏食與食欲不振

只吃冷麵、冰品等清爽食物，會導致蛋白質與熱量攝取不足，使身體變虛弱、耐熱力下降。建議搭配豆腐、雞胸肉、納豆等高蛋白易消化食材。吃涼麵時也可以搭配煎蛋、雞絲、鮪魚或溫泉蛋等，一起補充蛋白質。

5. 過量的冰品與冷飲

吃太多冰品、冷飲會讓身體過寒，降低腸胃機能、導致消化不良與食欲下降。專家建議控制在每天一次，其餘時間多喝常溫開水或麥茶，用餐時或睡前可搭配溫熱湯品調理腸胃。

醫師強調，預防中暑不只靠防曬與補充水分，從健康的飲食習慣做起，才是打造抗熱體質的根本之道。