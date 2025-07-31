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不是駭客！中華電信4G通話設備全台異常 手機不通快重開

聯合報／ 記者王長鼎游明煌／新北即時報導
手機不通快重開！中華電信4G通話設備全台異常，今天凌晨起出現大規模故障，目前已陸續修復，手機用戶必須重機才能接聽撥打。記者王長鼎／翻攝
手機不通快重開！中華電信4G通話設備全台異常，今天凌晨起出現大規模故障，目前已陸續修復，手機用戶必須重機才能接聽撥打。記者王長鼎／翻攝

手機不通快重開！中華電信4G通話設備全台異常，今天凌晨起出現大規模故障，目前已陸續修復，中華電信手機用戶必須重機才能接聽撥打。

今天凌晨2時許起，國內多處民眾表示手機無法通訊，其中以中華電信的情況最多。不少民眾說，手機無法撥出，也無法接聽，但行動通訊網路是正常的，可以用Line等通訊軟體通訊。

今天凌晨包括基隆、中部地區、台東等多處民眾在社群反映，行動電話通話出現困難，無法撥打電話也無法接聽手機，但網路是正常的，懷疑中華電信行動通訊系統可能出現一些問題。

中華電信表示，今天凌晨3點因行動網路系統軟體升版作業異常，造成全區行動電話語音無法發、受話。經緊急處理後已於今天上午6時過後陸續恢復正常。部分用戶若仍無法發、受話，敬請用戶手機切至飛航模式再切回行動模式，或手機重新開機即可恢復正常。對於行動語音障礙，造成客戶不便，中華電信公司表示深感抱歉。

消防署表示，今天凌晨受到中華信電行動網路系統軟體升版作業異常，的確造成119緊急報案電話無法使用但今天上午6時許已恢復。

新北市消防局及新北市警察局表示，目前110及119受理報案電話一切正常，民眾可以安心。

手機不通快重開！中華電信4G通話設備全台異常，今天凌晨起出現大規模故障，目前已陸續修復，手機用戶必須重機才能接聽撥打。記者王長鼎／翻攝
手機不通快重開！中華電信4G通話設備全台異常，今天凌晨起出現大規模故障，目前已陸續修復，手機用戶必須重機才能接聽撥打。記者王長鼎／翻攝

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