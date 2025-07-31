中華電信手機撥打119系統異常 消防局籲改撥110或市話報案

中華電信用戶注意！中華電信今緊急通知，因系統異常導致新竹市及部分縣市的中華電信行動電話用戶在撥打119報案專線時，可能出現無法接通的情況，該異常情形已通報中華電信進行緊急搶修中。新竹市消防局提醒，使用中華電信門號的民眾若在搶修期間有緊急狀況需報案，請改用其他電信業者的門號，或透過市話等替代方式聯繫119，以免延誤救援時機。

消防局說明，經測試確認其他電信業者如台灣大哥大、遠傳電信等行動電話撥打119功能皆正常。為確保報案管道暢通，消防局呼籲市民可改以其他方式通報緊急事件，例如直接撥打110，由警方協助轉報119，或使用市內電話撥打119。此外，也可使用手機撥打緊急求救電話112，依語音提示按「9」轉接至119，或按「0」轉接至110，惟轉接過程可能需等待約8至15秒。

消防局強調，已密切關注中華電信的搶修進度，並指出本次異常情況已立即通報中華電信處理。中華電信也表示，民眾可嘗試將手機重新開機，並切換至飛行模式再切回正常狀態，透過這兩個步驟，有助於暫時排除撥打119的異常問題。消防局呼籲市民，在緊急時刻務必保持冷靜，靈活運用可行的通報方式，讓消防人員能迅速掌握狀況，及時提供必要協助。

北市消防局也指出，今天凌晨因中華電信設備發生異常，造成部分中華電信用戶無法撥打119目前中華電信表示設備已搶修完成，「需重啟手機即可恢復語音撥打119報案」。請使用中華電信門號的民眾，如發現無法通話，請先嘗試重新開機手機！如仍有問題，建議改以市話或其他電信業者手機撥打119。