整理包／領錢注意！多家銀行調降ATM提款額度 最低每日僅剩1萬元

近年來，隨著詐騙案件層出不窮，金融安全問題已成為社會關注的焦點。為配合政府打擊詐騙的政策，多家銀行陸續調降ATM金融卡的提領上限，以降低民眾資金遭受不法侵害的風險。以下整理各銀行的實施時間與規定，幫助民眾了解最新提款限制。

調整ATM提款每日額度銀行

國泰世華銀行

實施時間：2024年12月14日起

額度規定：一般帳戶20萬元降為15萬元、外幣帳戶單筆限額10萬元，台幣與外幣每日總上限合計為15萬元。

中華郵政

實施時間：2025年5月28日起

額度規定：提款額度降至10萬元。同時，自7月19日起，金融卡約定轉入帳號之生效日由申辦當日延後至申辦日後第2日。

兆豐銀行

實施時間：2025年6月23日起

額度規定：第3類數位帳戶提款限額調降為1萬元，而一般帳戶則自同年9月18日起，由12萬元調降至10萬元。

台灣銀行

實施時間：2025年7月22日起

額度規定：一般帳戶限額維持15萬元，第3類數位存款帳戶下修至8萬元。

中國信託銀行

實施時間：2025年7月28日起

額度規定：第3類My Way數位存款帳戶及數位證券存款帳戶調整提款限額降至1萬元，但每月總提款上限仍維持12萬元。

合作金庫

實施時間：2025年7月29日起

額度規定：將所有帳戶的提款限額由原本的15萬元調降至10萬元。

彰化銀行

實施時間：2025年8月4日起

額度規定：未升級為數位帳戶者，每日提款限額降至5萬元，每月總限額則設定為15萬元。

台新銀行

實施時間：2025年9月23日起

額度規定：第1類、第2類數位帳戶及一般帳戶提款限額均降至10萬元，第3類數位帳戶單筆則限額5萬元，每日提款上限為10萬元。

數位帳戶三類區別

第一類（數一）：新客戶以自然人憑證搭配視訊或透過實體帳戶開立，驗證強度最高。

第二類（數二）：由既有帳戶或信用卡驗證開戶。

第三類（數三）：透過他行帳戶線上開戶，驗證力道最弱，也成為此次銀行下調提款限額的首波重點對象。

銀行業者多選擇從數三戶下手，期望降低詐騙帳戶流竄風險。

為何銀行調降提款限額？

1. 詐騙案件激增，數存戶成為高風險熱區

近年網路詐騙猖獗，許多詐團透過「人頭帳戶」收款轉移資金，尤其偏好使用驗證相對寬鬆的數三戶（以他行帳戶即可線上開戶），難以追查、風險高。根據金管會與警政資料，警示帳戶中有顯著比例為數位帳戶，因此銀行業者從源頭風控，加強控管提款與轉帳金流，以遏止不法金流快速流動。

2. 配合政府打詐政策，防堵人頭帳戶濫用

行政院自2023年推動「打詐國家隊」計畫，要求金融機構配合打詐行動。金管會並於2024年多次要求銀行加強警示帳戶管理與異常交易監控，銀行亦順勢推出「提款限額下修」、「轉帳延後入帳」等風險控管措施。

3. 帳戶分級管理趨勢興起，強化風險區隔

以往實體帳戶與數位帳戶提款額度一致，但隨著數位帳戶開戶數暴增、驗證機制多元，銀行逐漸導入「帳戶分級管理」，依驗證強度與風險程度調整交易權限，成為金融資安的新趨勢。

民眾需注意提領新規

上述政策變更旨在降低詐騙風險，保障民眾財產安全。各銀行提醒客戶，在使用ATM金融卡進行交易時，應留意提領上限的相關規定，以避免影響日常資金使用。同時，若有特殊需求，可向各銀行申請其他方式進行資金調度。