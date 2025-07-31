中華電信全斷訊！值班醫師曝昨晚就不通 危險狀況「只能護理站待命」

今天凌晨國內多處民眾反應手機無法通訊，各地均有狀況傳出，疑為中華電信訊號出現故障。就連醫師也表示，晚上在醫院值班突然與護理站失去聯繫，後來才發現是手機問題，避免緊急狀況發生只好找有桌機的地方或護理站待命。呼籲電信業者對於特定醫院或危險區域還是應保持訊號穩定。

今天凌晨許多民眾在社群反應，行動電話通話出現困難，無法撥打電話也無法接聽手機，但網路是正常的，懷疑中華電信行動通訊系統可能出現一些問題，直到今天上午6時還是一樣。而中華電信官網僅公告，7月31到8月1日中華電信機房設備維護，影響新北、基隆手機用戶。

北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇也分享，昨天晚上11點開始，連醫院值班醫師與護理站聯繫都發生危險，護士打他的手機突然聯繫不上他，就連中華電信客服都打不通，「後來是用LINE通話延續值班與護理站聯繫的工作。」

姜冠宇說，這類狀況是他從醫以來頭一次見，「很多醫師乾脆在護理站待命」，雖然院內都桌機，但仍有危險，值班醫師若只是去上個廁所或買個東西，可能就會錯過護理站緊急通知只能定點，呼籲電信業者雖然網路技術已相當成熟，但還是會有緊急情況需使用手機，對於特定區域的訊號仍應保持穩定。

據了解，包含台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市等區域使用中華電信行動電話撥打有故障狀況，目前中華電信已修復。