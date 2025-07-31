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中華電信手機凌晨大斷訊 嘉義也傳災情撥打接聽全不通
中華電信手機用戶凌晨起，手機沒辦法撥打也不能接聽，網路能正常連線，上午7時仍未恢復正常，讓許多急用的用戶心急；用市話撥打中華電信服務中心回答，公司昨天深夜公告故障全區域，清晨上午6時陸續恢復，如果出現異常，手機重開機就會恢復，詳情原因待中華電信說明。
嘉義大批網友臉書、Thread發文抱怨，中華電信手機不能接聽撥打，可以上網，有人手機斷訊數小時，不知道發生什麼事，撥打中華電信客服報修撥不出去，氣炸太誇張。
中華電信官網公告，31日至8月1日中華電信機房設備維護，維護時間從18時到清晨，範圍為新北及基隆地區部份計時制、固定制ADSL、光世代用戶。但嘉義中華電信手機用戶也抱怨傳出災情，
記者致電中華電信客服詢問，通訊故障問題上午6時陸續排除，如果仍出現異常可以打開飛航模式再關閉，或手機重開機就會恢復。在手機重開機後，恢復正常。
中華電信表示，今日凌晨3點因行動網路系統軟體升版作業異常，造成全區行動電話語音無法發、受話。經緊急處理後已於今日上午6點後陸續恢復正常。
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