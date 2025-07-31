下波更大？氣象粉專：周日西南風再次增強雨勢恐更猛烈
中南部連日大雨，不少地區淹水及傳出災情。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，西南氣流(西南風)持續吹拂。昨(３０日)一整天累積雨量，高雄桃源小關山測站達917.5毫米，台中以南許多測站也都觀測到200-600毫米日累積雨量，預計今天（31日）起至8月2日西南風相對減弱，降雨區會往西部平地蔓延，降雨強度也可望減弱一些。
「觀氣象看天氣」指出，但民眾仍不可鬆懈，要留意8月3(日)下周二（５日）西南風再次增強，EC-AIFS模式甚至認為持續到8月8日，目前部分模式出現西南風強風軸更偏向台灣的情況，且其中台灣海峽可能伴隨旋生，可能再次達到西南氣流等級，有機會出現比這幾天更劇烈的雨勢，呼籲民眾務必留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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