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江戶風華再現！台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供
台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供

乘著時光之舟，一場橫跨三百年的藝術邂逅即將展開。由翡冷翠文創日本頂尖策展團隊聯手打造的沉浸式數位藝術展——《會動的浮世繪展》，將於2025年7月5日於松山文創園區一號倉庫盛大開幕，展期至10月6日。

繼《印象派光影藝術展》、《會動的清明上河圖》結合科技與藝術，掀起觀展熱潮後，翡冷翠文創再度攜手國際團隊，推出全台首見、以「浮世繪」為核心的沉浸式展覽，透過CG動畫、聲光特效、360度環場投影、原創音樂與AI互動等多媒體技術，重新詮釋浮世繪的經典之美，帶領觀眾沉浸於江戶時代的文化魅力。

台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供
台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供

六大名家齊聚，重返浮世繪黃金年代

本展網羅浮世繪歷史上最具代表性的六位巨匠——葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞——近300件經典名作與珍稀原作，主題橫跨風景、花鳥、美人、武士、市井百態與歷史傳奇，完整展現浮世繪豐富的文化內涵與藝術深度。

觀眾不僅能「觀看」畫作，更能「走進」畫中世界：漫步江戶街頭、遠望富士山下、凝視花魁倩影、與武士擦身而過……彷彿展開一段跨越時空的藝術旅程。

翡冷翠文創指出：「浮世繪不只是日本文化的重要象徵，更深刻影響了印象派與新藝術運動，啟發了莫內、梵谷、慕夏、克林姆等大師的創作風格。這次展覽結合現代科技與經典藝術，為傳統注入嶄新的當代表現形式。」

台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供
台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供

九大展區打造科技與藝術融合的奇幻空間

本展劃分為九大主題展區，包括「浮世誕生」、「花卉美人」、「自然之韻」、「水之風景」、「江戶風情」、「奔放狂野」與「雅藝再現」等，層層鋪陳出浮世繪的多樣面貌與細膩風格。觀眾將透過光影、音效與互動設計，深度探索每一幅畫作背後的文化語彙與生活情境，體驗前所未有的觀展感受。

這不僅是一場展覽，更是一場跨越古今、連貫東西的藝術與文化的沉浸之旅。2025年7月5日至10月6日，敬邀全台觀眾走進《會動的浮世繪展》，與經典再會，與未來相遇。

台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供
台灣首場浮世繪主題沉浸式光影藝術展隆重登場。圖／《會動的浮世繪展》提供

展覽資訊

展覽日期｜2025年7月5日（六）－10月6日（一）

展覽地點｜台北市松山文創園區 一號倉庫

購票平台｜udn售票網

官方網站｜https://www.firenzecx.com/ukiyoeimmersiveart/

文創 觀眾 日本

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