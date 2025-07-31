高雄桃源小關山1天雨量917毫米 粉專示警：中南部山區雨量非常驚人

受到西南氣流影響，中南部持續大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中南部山區雨量非常驚人。昨天（30日）凌晨到今天凌晨，高雄桃源小關山雨量1天高達917毫米，高雄多個測站多在600毫米以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，至於台中、南投及高雄山區雨勢相當劇烈，而且持續中，今天凌晨到上午5時50分，南投集集雨量已達249毫米、台中大里213毫米，勢必出現積淹水，請民眾小心。

中央氣象署清晨針對中南部等11縣市發布豪雨特報，白天都要注意，其中台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨。