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高雄桃源小關山1天雨量917毫米 粉專示警：中南部山區雨量非常驚人

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中南部雨量驚人，下到發紫。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
中南部雨量驚人，下到發紫。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

受到西南氣流影響，中南部持續大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中南部山區雨量非常驚人。昨天（30日）凌晨到今天凌晨，高雄桃源小關山雨量1天高達917毫米，高雄多個測站多在600毫米以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，至於台中、南投及高雄山區雨勢相當劇烈，而且持續中，今天凌晨到上午5時50分，南投集集雨量已達249毫米、台中大里213毫米，勢必出現積淹水，請民眾小心。

中央氣象署清晨針對中南部等11縣市發布豪雨特報，白天都要注意，其中台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(31)日台中市地區、南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象署清晨針對中南部等11縣市發布豪雨特報。擷取自中央氣象署網站
中央氣象署清晨針對中南部等11縣市發布豪雨特報。擷取自中央氣象署網站

豪雨 屏東縣 南投縣

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